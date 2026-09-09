Šime Elez među prvima zavirio u vilu 'Love Islanda Adria'

Šime Elez je pozirao u prostoru koji će uskoro postati dom kandidatima koji u show ulaze u potrazi za ljubavlju, novim poznanstvima, ali i avanturom koju će pratiti gledatelji diljem regije. Sunce, bazen i luksuzna vila već najavljuju atmosferu koja nas očekuje na Tenerifeu.
Šime vrlo dobro zna kako izgleda biti pod povećalom gledatelja u dating formatu. Publika ga je upoznala kroz dating show 'Gospodin Savršeni'.
Do početka 'Love Islanda Adria' ostalo je još malo, a vila je spremna za prve stanare, flertove, simpatije i neizbježne ljubavne zaplete. Šime je među prvima zavirio u mjesto na kojem će se uskoro odvijati jedna od najuzbudljivijih ljubavnih avantura.
'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu. Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati!