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Love Island Adria

Šime Elez među prvima zavirio u vilu 'Love Islanda Adria'

Šime Elez stigao je na Tenerife, gdje se nalazi vila u kojoj će uskoro početi nova sezona showa 'Love Island Adria'. S pratiteljima je podijelio fotografije iz impresivne vile, a njegovo izdanje odmah je privuklo pažnju

RTL.hr
09.09.2026 14:02

Šime Elez je pozirao u prostoru koji će uskoro postati dom kandidatima koji u show ulaze u potrazi za ljubavlju, novim poznanstvima, ali i avanturom koju će pratiti gledatelji diljem regije. Sunce, bazen i luksuzna vila već najavljuju atmosferu koja nas očekuje na Tenerifeu.

Šime vrlo dobro zna kako izgleda biti pod povećalom gledatelja u dating formatu. Publika ga je upoznala kroz dating show 'Gospodin Savršeni'.

Šime Elez
Šime Elez FOTO: Voyo

Do početka 'Love Islanda Adria' ostalo je još malo, a vila je spremna za prve stanare, flertove, simpatije i neizbježne ljubavne zaplete. Šime je među prvima zavirio u mjesto na kojem će se uskoro odvijati jedna od najuzbudljivijih ljubavnih avantura.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu. Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati!

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