Šime Elez među prvima zavirio u vilu 'Love Islanda Adria'

Šime Elez je pozirao u prostoru koji će uskoro postati dom kandidatima koji u show ulaze u potrazi za ljubavlju, novim poznanstvima, ali i avanturom koju će pratiti gledatelji diljem regije. Sunce, bazen i luksuzna vila već najavljuju atmosferu koja nas očekuje na Tenerifeu.

Šime vrlo dobro zna kako izgleda biti pod povećalom gledatelja u dating formatu. Publika ga je upoznala kroz dating show 'Gospodin Savršeni'.