Šime Elez nije ostao imun na voditeljicu 'Love Islanda Adria': 'Očarala me kad sam je vidio'

Na društvenim mrežama objavio je zajedničku fotografiju s Draganom na kojoj oboje poziraju nasmijani, a priznao je i da je upravo on inzistirao da im ostane uspomena s Tenerifa. "Fotografija nas dvoje je nastala iz moje želje, da ne odem s Tenerifa, a da se ne fotografiram s voditeljicom", otkrio je Šime, a na pitanje zašto je fotografija ispala toliko smiješno i spontano, ostao je zagonetan: "To ostaje između Dragane i mene."

Prije početka snimanja regionalnog dating showa 'Love Island Adria' , na Tenerifeu su se susrela dva dobro poznata lica – hrvatski zavodnik i bivši Gospodin Savršeni Šime Elez te voditeljica showa Dragana Mićalović. Njihovo druženje nije prošlo nezapaženo, a Šime je za Net.hr otkrio kako je izgledao njihov susret.

Čini se, međutim, da zajednička fotografija nije bila jedini dokaz koliko su uživali u druženju. Šime je ispričao da su razgovarali o showu i Draganinoj novoj ulozi, a posebno ga je osvojila njezina energija. "Očarala me kad sam je prvi put tamo vidio. Jako je graciozna", kazao je Šime te dodao da su razgovarali o tome kako se Dragana snalazi u svojoj novoj ulozi i kako joj sve izgleda s obzirom na to da joj je ovo prvo voditeljsko iskustvo.

Da je među njima odmah zavladala vrlo opuštena atmosfera, govori i činjenica da su dugo razgovarali i smijali se. Dragana je otkrila da su se odlično zabavljali, a njihovo zajedničko smijanje posebno joj je ostalo u sjećanju: "Smijali smo se jedno drugom sat vremena".

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