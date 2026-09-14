Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u FNC 33 Zagreb Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Šime Elez nije ostao imun na voditeljicu 'Love Islanda Adria': 'Očarala me kad sam je vidio'

Šime Elez otkrio je detalje susreta s Draganom Mićalović na Tenerifeu, a jedna njegova izjava posebno je privukla pažnju

RTL.hr
14.09.2026 16:15

Prije početka snimanja regionalnog dating showa 'Love Island Adria', na Tenerifeu su se susrela dva dobro poznata lica – hrvatski zavodnik i bivši Gospodin Savršeni Šime Elez te voditeljica showa Dragana Mićalović. Njihovo druženje nije prošlo nezapaženo, a Šime je za Net.hr otkrio kako je izgledao njihov susret.

Na društvenim mrežama objavio je zajedničku fotografiju s Draganom na kojoj oboje poziraju nasmijani, a priznao je i da je upravo on inzistirao da im ostane uspomena s Tenerifa. "Fotografija nas dvoje je nastala iz moje želje, da ne odem s Tenerifa, a da se ne fotografiram s voditeljicom", otkrio je Šime, a na pitanje zašto je fotografija ispala toliko smiješno i spontano, ostao je zagonetan: "To ostaje između Dragane i mene."

Šime Elez i Dragana Mićalović, Love Island
Šime Elez i Dragana Mićalović, Love Island FOTO: Privatan album

Čini se, međutim, da zajednička fotografija nije bila jedini dokaz koliko su uživali u druženju. Šime je ispričao da su razgovarali o showu i Draganinoj novoj ulozi, a posebno ga je osvojila njezina energija. "Očarala me kad sam je prvi put tamo vidio. Jako je graciozna", kazao je Šime te dodao da su razgovarali o tome kako se Dragana snalazi u svojoj novoj ulozi i kako joj sve izgleda s obzirom na to da joj je ovo prvo voditeljsko iskustvo.

Da je među njima odmah zavladala vrlo opuštena atmosfera, govori i činjenica da su dugo razgovarali i smijali se. Dragana je otkrila da su se odlično zabavljali, a njihovo zajedničko smijanje posebno joj je ostalo u sjećanju: "Smijali smo se jedno drugom sat vremena".

Novu, drugu epizodu 'Love Islanda Adria' gledajte večeras od 20 sati ekskluzivno na platformi Voyo. Nove epizode stižu od nedjelje do petka u 20 sati na Voyo. Aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria dragana mićalović šime elez
Love Island Adria

ANKETA Tko vam je najzgodniji dečko u 'Love Islandu Adria'?

Moglo bi te zanimati

Anthony ili Jovan? Dva Islandera žele Laru, ali s kim vam ima više kemije?

Četiri djevojke su ga htjele, a onda je ostao sam! Sve o Anthonyju iz 'Love Islanda Adria', dečku visokom 2,03 metara

Ima samo 19 godina, a već je glavna zvijezda vile: Lara zaludjela dečke u 'Love Islandu Adria'

ANKETA Tko vam je najzgodniji dečko u 'Love Islandu Adria'?

Ovaj frajer ne prolazi nezapaženo: Jovan iz Dubaija očarao je tisuće u 'Love Island Adria'

Vukašin ušao u vilu, dvije djevojke odmah pokazale interes, a Lara ga hladno spustila: 'Prestar mi je'

Pročitaj na Net.hr
Slavna glumica povezana je s kolegom na način koji mnogi ne mogu zamisliti
Kći Ozzja Osbournea prisjetila se Amy Winehouse: 'Bila si čarolija, nedostaješ mi'
Marijana Petir, Nino Raspudić, Lupino: Pogledajte tko je sve zablistao na Zlatnoj igli
Sydney Sweeney ogovorila na brojne kritike koje je izazvala golom reklamom
Zgodne brinete pokazale kako se uživa u zadnjim ljetnim danima
Hrvatski zavodnik nije ostao imun na voditeljicu 'Love Islanda': 'To ostaje između nas'
Tea Mihanović u voditeljskoj ulozi: Stiže RTL Scena
Danijela Dvornik gledala buktinju i strepila što će donijeti bura: 'Izgledalo je apokaliptično'
Otkriven uzrok smrti Hayden Panettiere? U istragu se uključila Agencija za suzbijanje droga
Misteriozna crnka zasjenila sve u kratkom traper kombinezonu koji joj stoji kao saliven