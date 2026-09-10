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Love Island Adria

Šime Elez stigao u vilu 'Love Island Adria': Evo kako se splitski šarmer provodi!

Do početka spektakla 'Love Island Adria' ostalo je još sasvim malo, a atmosfera na sunčanom Tenerifeu opasno se zagrijava. Dok luksuzna vila čeka svoje prve službene stanare koji kreću u potragu za ljubavlju i vrijednom nagradom, među prvima koji je zavirio u prostorije novog dating showa bio je Šime Elez

RTL.hr
10.09.2026 15:51

Šime Elez, kojeg je domaća publika upoznala i zavoljela u dating showu 'Gospodin Savršeni', vrlo dobro zna kakav je osjećaj biti pod povećalom javnosti i tražiti ljubav pred kamerama. Upravo zato stigao je na Kanarske otoke pruživši podršku novom velikom projektu sezone.

Od bazena i oceana do druženja s voditeljicom

Šime je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama podijelio ekskluzivne kadrove s Tenerifea. Na fotografijama se vidi kako uživa u spektakularnom okruženju - od šetnje luksuznim imanjem s pogledom na bazen i palme, pa sve do morskih radosti i surfanja u neoprenskom odijelu na poznatoj plaži El Médano.

Šime Elez
Šime Elez FOTO: Instagram

Osim što je istražio svaki kutak vile u kojoj će više od 50 kamera pratiti svaki korak islandera, Šime se u opuštenoj atmosferi družio i s voditeljicom showa, Draganom Mićalović. Objave na Instagramu pokazuju sjajnu energiju i bliskost, a Šime je svojoj kolegici uz zajedničku fotku poručio: "Break a leg, ali moderno", poželjevši joj sreću uoči voditeljskog vatrenog krštenja u novom formatu.

Šime Elez, Gospodin Savršeni
Šime Elez, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

 Ne propustite 'Love Island Adria' od nedjelje u 20 sati na Voyo i RTL-u!

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