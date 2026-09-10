Šime Elez stigao u vilu 'Love Island Adria': Evo kako se splitski šarmer provodi!

Šime Elez , kojeg je domaća publika upoznala i zavoljela u dating showu 'Gospodin Savršeni', vrlo dobro zna kakav je osjećaj biti pod povećalom javnosti i tražiti ljubav pred kamerama. Upravo zato stigao je na Kanarske otoke pruživši podršku novom velikom projektu sezone.

Šime je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama podijelio ekskluzivne kadrove s Tenerifea. Na fotografijama se vidi kako uživa u spektakularnom okruženju - od šetnje luksuznim imanjem s pogledom na bazen i palme, pa sve do morskih radosti i surfanja u neoprenskom odijelu na poznatoj plaži El Médano.

Osim što je istražio svaki kutak vile u kojoj će više od 50 kamera pratiti svaki korak islandera, Šime se u opuštenoj atmosferi družio i s voditeljicom showa, Draganom Mićalović. Objave na Instagramu pokazuju sjajnu energiju i bliskost, a Šime je svojoj kolegici uz zajedničku fotku poručio: "Break a leg, ali moderno", poželjevši joj sreću uoči voditeljskog vatrenog krštenja u novom formatu.

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Ne propustite 'Love Island Adria' od nedjelje u 20 sati na Voyo i RTL-u!