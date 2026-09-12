Šime Elez za RTL.hr ravno iz 'Love Island' vile: 'Pamet tu nema što tražiti, tko previše kalkulira na kraju se ne zaljubi!'

Svojim dolaskom iznenadio je mnoge i udijelio nekoliko zlatnih pravila za preživljavanje i, što je najvažnije, za pronalazak ljubavi pred kamerama. Njegovo iskustvo neprocjenjivo je za nove kandidate koji tek kreću u avanturu života, a Šime im je bez zadrške otkrio što ih čeka

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Na pitanje koji bi bio jedini i najvažniji savjet za nove islandere željne ljubavi, Šime je bio jasan i direktan. "Jedan, jedini savjet bi bio: opustite se i prepustite se. Zapravo, možda čak i bolje, samo se prepustite", naglasio je Elez, aludirajući na pritisak i stres koji 'Love Island Adria' format nosi. Prema njegovim riječima, najveća zamka u koju kandidati mogu upasti jest pretjerano analiziranje i taktiziranje. Smatra da u potrazi za ljubavlju nema mjesta za proračunatost. "Nema ništa loše u tome da se zaljubiš brzo. Na kraju krajeva, to je dating show", objasnio je. Upozorio je da takav pristup često vodi u suprotnom smjeru od onoga kojem svi teže. "Tko previše kalkulira, na kraju se ne zaljubi", zaključio je Šime, dajući natjecateljima do znanja da je srce jedini kompas koji trebaju slijediti.

icon-expand icon-close icon-close Šime Elez, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Prava ljubav ne bira ni mjesto ni vrijeme

Mnogi su skeptični oko toga može li se iskrena emocija roditi pod budnim okom desetaka kamera, no bivši Gospodin Savršeni čvrsto vjeruje u takvu mogućnost. Za njega, okolnosti su potpuno nevažne ako je osjećaj onaj pravi. "Mislim da se prava ljubav može dogoditi pred kamerama jer prava ljubav ne bira ni mjesto ni vrijeme, ako je prava", istaknuo je samouvjereno. Dodao je i kako test za takvu ljubav dolazi tek nakon što se svjetla reflektora ugase i parovi se vrate u stvarni svijet. "Onog trenutka kada kamere nestanu, ljubav valjda ostaje", sjetno je poručio, ostavljajući nadu da romanse iz showa mogu imati sretan kraj.

icon-expand Love Island Adria FOTO: RTL

Od 'Savršenog' do mentora

Prošlo je neko vrijeme otkako je Šime tražio ljubav u popularnom showu, a i sam priznaje da se od tada promijenio i razvio. Zbog toga danas na cijelo iskustvo gleda iz druge perspektive. Smatra da je njegova uloga bila znatno zahtjevnija od one koju imaju kandidati u "Love Islandu", gdje su odnosi ravnopravniji. "Po meni je bilo i drvlje i kamenje čim bih pogledao drugu curu", prisjetio se pritiska s kojim se nosio. Upravo zbog tog iskustva, sebe danas ne vidi kao konkurenciju drugim momcima, već kao nekoga tko im može pomoći. "Mislim da me ne bi drugi momci doživjeli kao konkurenciju. Eventualno me mogu doživjeti kao mentora, Senseija", rekao je kroz smijeh. Svoju filozofiju temelji na emocijama, a ne na razumu. "Vodio bih se srcem, sigurno. Pogotovo zato što se, ponavljam, radi o ljubavnom formatu. Pamet tu nema što tražiti", poručio je za kraj.

icon-expand Šime Elez FOTO: Voyo