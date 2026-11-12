Sjećate li se prvog susreta Drine i Valentina? On je tada birao Mili, a od posljednjeg para stigli su do same pobjede

Prva sezona showa 'Love Island Adria' donijela je brojne ljubavne zaplete, neočekivane obrate i emocije koje su gledatelje držale prikovanima uz ekrane, a pobjednici Drina i Valentin dokaz su da se prave stvari često dogode kada ih najmanje planirate

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Iako su sezonu showa 'Love Island Adria' završili na samom vrhu kao omiljeni par publike, njihov početak u vili na Tenerifeu nije bio ljubav na prvi pogled u klasičnom smislu – dapače, spojili su se tek spletom okolnosti kao posljednji par na samom otvaranju showa.

Komentar o štiklama i prvi odabir

Sve je počelo kada je Valentin prvi put zakoračio u luksuznu vilu, a djevojke su dobile zadatak istupiti naprijed ako im se svidi na prvi dojam. Prva koja je napravila taj korak bila je Mili, koja je kratko i jasno objasnila svoju odluku: "Sviđa mi se njegov karakter."

icon-expand icon-close icon-close Love Island Adria FOTO: Voyo

Odmah nakon nje, naprijed je istupila i Drina, koja nije skrivala da joj je Valentin fizički privlačan, ali je odmah primijetila i jedan simpatičan detalj. "Pa iskreno, meni je jako lijep i zanimljiv. Rekla sam da volim tamnije momke, ali ti si stvarno jako lijep. Jedino što mislim je da sam možda malo viša od tebe, možda je to do štikli", iskreno je tada poručila Drina.

icon-expand Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Unatoč Drininim komplimentima, Valentin se u tom trenutku odlučio voditi džentlmenskim principom i odabrao djevojku koja je prva pokazala interes. "Ona je prva birala mene, onda ću i ja nju", objasnio je Valentin svoj izbor i tako stao u par s Mili.

icon-expand Mili i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ulazak Gašpera pokrenuo je lavinu preokreta

No, situacija se u vili promijenila već nekoliko minuta kasnije. Na scenu je stupio Gašper, čiji je ulazak oborio Mili s nogu. Kada su djevojke ponovno dobile priliku istupiti, naprijed su stale i Drina i Mili. Za Mili u tom trenutku više nije bilo dileme – bez razmišljanja je izašla iz para s Valentinom i stala uz novog kandidata. "Gašper je u potpunosti moj tip", poručila je tada, ostavivši Valentina ponovno slobodnim. Uslijedio je odabir Vukašina, koji je za svoju partnericu birao Taru, čime se krug prvog sparivanja polako zatvarao. Na samom kraju, Drina je ostala jedina slobodna djevojka, baš kao što je i Valentin ostao jedini slobodan dečko, pa su automatski postali posljednji par prvog dana 'Love Island Adria'.

icon-expand Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Vidiš kako se sve poklopilo"

Iako ih je spojila situacija, oboje su odmah pokazali da im takav rasplet događaja nimalo ne smeta. Drina je sa smiješkom prihvatila novonastalu situaciju podsjetivši na svoje prve riječi: "Rekla sam da je momak lijep i drago mi je."

icon-expand Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Slično je razmišljao i Valentin, koji je u tome vidio savršen slijed događaja. "Meni je isto drago, vidiš kako se sve poklopilo, ali baš se sve poklapa. Ona je isto izašla za mene, to je to", zaključio je tada Valentin, ne sluteći da će upravo taj zadnji par" pronaći ljubav i na kraju odnijeti pobjedu.

icon-expand Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo