Sjećate se Anthonyjeve izjave da ne voli visoke žene? Otkrili smo koliko je Lara zapravo visoka

Anthony je tada priznao da ne voli visoke žene, što Lara, naravno, nije mogla samo tako pustiti. Ti si rekao da ne voliš visoke žene", podsjetila ga je Lara, na što joj je Anthony objasnio da mu visoke djevojke "izgledaju kao da su mu sestre".

Lara mu je odmah uzvratila pitanjem koje je cijeli razgovor učinilo još zabavnijim: "Pa zašto si onda izabrao mene?"