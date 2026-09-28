Sjećate se Anthonyjeve izjave da ne voli visoke žene? Otkrili smo koliko je Lara zapravo visoka

Anthony je tada priznao da ne voli visoke žene, što Lara, naravno, nije mogla samo tako pustiti. Ti si rekao da ne voliš visoke žene", podsjetila ga je Lara, na što joj je Anthony objasnio da mu visoke djevojke "izgledaju kao da su mu sestre".
Lara mu je odmah uzvratila pitanjem koje je cijeli razgovor učinilo još zabavnijim: "Pa zašto si onda izabrao mene?"
Naime, Lara je ostavila dojam prilično visoke djevojke, a tome je pridonijela i činjenica da se bavila košarkom. No sada smo doznali i koliko je zapravo visoka – Lara ima 173 centimetra.
U svakom slučaju, njihov spontani razgovor već je prvog dana pokazao dinamiku zbog koje su Anthony i Lara ubrzo privukli pozornost gledatelja.
Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.