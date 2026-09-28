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Love Island Adria

Sjećate se Anthonyjeve izjave da ne voli visoke žene? Otkrili smo koliko je Lara zapravo visoka

Jedan od razgovora Anthonyja i Lare s početka 'Love Islanda Adria' brzo je privukao pažnju gledatelja i postao viralan na društvenim mrežama. Sve je krenulo već prvog dana u vili, kada je Anthony otkrio kakve djevojke inače nisu njegov tip

RTL.hr
28.09.2026 09:30

Anthony je tada priznao da ne voli visoke žene, što Lara, naravno, nije mogla samo tako pustiti. Ti si rekao da ne voliš visoke žene", podsjetila ga je Lara, na što joj je Anthony objasnio da mu visoke djevojke "izgledaju kao da su mu sestre".

Lara mu je odmah uzvratila pitanjem koje je cijeli razgovor učinilo još zabavnijim: "Pa zašto si onda izabrao mene?"

Anthony i Lara, Love Island Adria
Anthony i Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Naime, Lara je ostavila dojam prilično visoke djevojke, a tome je pridonijela i činjenica da se bavila košarkom. No sada smo doznali i koliko je zapravo visoka – Lara ima 173 centimetra.

U svakom slučaju, njihov spontani razgovor već je prvog dana pokazao dinamiku zbog koje su Anthony i Lara ubrzo privukli pozornost gledatelja.

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Love Island Adria

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