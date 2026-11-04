Sjećate se prve zdravice? Alja se ponovno obratila svima: 'Neću nikad zaboraviti ovo'

Nakon prve zdravice koja je izazvala brojne rasprave među islanderima, Alja je na posljednjem partyju okupila ekipu i uputila im emotivne riječi koje su završile zajedničkom zdravicom

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Emocije su sve snažnije kako se bliži kraj prve sezone regionalnog dating showa Love Island Adria. Nakon svega što su zajedno prošli na Tenerifeu, od ljubavnih zapleta i svađa do pomirenja, novih prijateljstava i suza, islandere je dočekao i posljednji party u vili. A večer nije mogla proći bez zdravice koja je mnoge odmah podsjetila na jedan od najzapamćenijih trenutaka sezone. Naime, Alja je još na početku showa održala zdravicu koja je izazvala pravu buru među kandidatima. Nakon rasprave o prošlim intimnim iskustvima djevojaka i dvostrukim standardima koje su pojedini muškarci pokazivali, odlučila je preuzeti riječ i otvoreno im reći što misli o njihovim komentarima. Njezine riječi izazvale su burne reakcije, a dio dečkiju optužio ju je da namjerno stvara dramu pred kamerama. Djevojke su, s druge strane, stale uz nju i podržale njezin istup.

icon-expand icon-close icon-close Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Na posljednjem partyju Alja je ponovno odlučila podići čašu i obratiti se cijeloj ekipi. Čim je počela govoriti, ostali islanderi odmah su se prisjetili njezine prve zdravice.

Suze, zagrljaji i iskrene poruke

Ovoga puta, međutim, nije bilo prozivanja ni rasprava, već samo lijepih riječi i emocija. "Mislim da smo sad prelijepa i prejaka ekipica na kraju i da smo se jako zbližili i da je svatko donio neku posebnu energiju ovdje i neću nikad zaboraviti ovo, preslatko mi je. I sve partye i sve slajmove i sve suze i sve što smo imali zajedno. Mislim da svi trebamo biti ponosni na sebe i da smo izrazili svoje emocije i postavili ih na pladnju pred cijelim Balkanom i prejaki smo i volim vas", poručila je Alja.

icon-expand Alja, Love Island Adria FOTO: Instagram