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Love Island Adria

Šok! Cure u vili uživo gledale što dečki rade s novom bombshellicom: 'Netko će spavati na kauču, ispovraćat ću se!'

Dok su Islanderi na odvojenom izletu slavili dolazak nove bombshellice, produkcija 'Love Islanda Adria' pripremila je djevojkama u vili iznenađenje – tajni prijenos uživo!

RTL.hr
24.09.2026 08:00

Djevojke su na ekranu napeto hvatale svaku riječ i pokret svojih partnera, a atmosfera je eksplodirala kada su načule Gašpera kako pred novom curom spominje zagonetnih "jedan do dva posto". Je li to bila procjena šansi ili postotak njihove vjernosti, curama više nije bilo važno – bijes na terasi dosegao je vrhunac, a jedna je djevojka pred svima ispalila opasnu prijetnju:

"Netko će spavati na kauču!"

Ostale su se brzo nadovezale kako bi pojedinci zbog ovog izleta mogli pakirati kofere i letjeti direktno kući, no najteži udarac tek je slijedio.

Islanderice, Love Island Adria
Islanderice, Love Island Adria FOTO: Voyo

Loren na rubu kolapsa: 'Mogu se ispovraćati od stresa!'

Samouvjerena bombshellica nije gubila vrijeme te je, unatoč upozorenjima odabrala upravo Roberta za privatni spoj nasamo. Kada je ta vijest stigla do terase, Loren je priznala koliko je u strahu od novog zapleta:

"Mogu da se ispovraćam sad koliko sam pod nekim stresom. Sigurna sam u njega, ali nisam sigurna u nju!"

Mili i Loren, Love Island Adria
Mili i Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

Loren je zabrinuta zbog nove bombshellice: 'Ljuta sam, sama sam si kriva što sam birala najboljeg dečka ovdje'

Love Island Adria

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