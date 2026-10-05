ŠOK! Jedan originalni par prekinuo svoj odnos: 'Meni se on više ne sviđa. Mislim da nismo bili jedno za drugo!'

Nakon dramatičnih izbacivanja u vili 'Love Island Adria', emocije su na vrhuncu, a preostali kandidati suočavaju se s dosad najtežim emotivnim krizama.
Sumnje, nedostatak pažnje i spoznaja koja boli
U iskrenom i nabijenom razgovoru, jedna od omiljenih kandidatkinja otvorila je dušu o problemima koji je muče već danima. Priznala je kako joj odnos s partnerom djeluje sve hladnije i umjetnije te da je doznala informacije koje su je duboko razočarale:
"Saznala sam da me gleda kao sigurnu opciju, da smatra kako kod mene uvijek može da se vrati... Svaki dan u krevetu gledate druge kako se ljubite, a on mene nije poljubio ni za laku noć!", povjerila se razočarana, ističući kako više ne želi trpjeti distancirano ponašanje.
'Ja nisam nikome sigurna opcija!'
Vidno povrijeđena, ali odlučna u tome da drži do sebe, jasnim je stavom poručila kako ne planira pristajati na mrvice pažnje i biti bilo čija rezerva:
"Ja nisam nikome sigurna opcija! Znam da vrijedim puno više od toga i u pravom životu nikada ne bih trpjela tako nešto. Meni se on više ne sviđa mislim da jednostavno nismo bili jedno za drugo!", odrješito je naglasila.
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