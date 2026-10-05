ŠOK! Jedan originalni par prekinuo svoj odnos: 'Meni se on više ne sviđa. Mislim da nismo bili jedno za drugo!'

Nakon dramatičnih izbacivanja u vili 'Love Island Adria' , emocije su na vrhuncu, a preostali kandidati suočavaju se s dosad najtežim emotivnim krizama.

U iskrenom i nabijenom razgovoru, jedna od omiljenih kandidatkinja otvorila je dušu o problemima koji je muče već danima. Priznala je kako joj odnos s partnerom djeluje sve hladnije i umjetnije te da je doznala informacije koje su je duboko razočarale:

"Saznala sam da me gleda kao sigurnu opciju, da smatra kako kod mene uvijek može da se vrati... Svaki dan u krevetu gledate druge kako se ljubite, a on mene nije poljubio ni za laku noć!", povjerila se razočarana, ističući kako više ne želi trpjeti distancirano ponašanje.