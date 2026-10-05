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Love Island Adria

ŠOK! Jedan originalni par prekinuo svoj odnos: 'Meni se on više ne sviđa. Mislim da nismo bili jedno za drugo!'

Iako se činilo da su pojedini parovi nerazdvojni od prvog dana, u vili je došlo do potpunog preokreta jedan od originalnih parova službeno je stavio točku na svoju priču!

RTL.hr
05.10.2026 22:20

Nakon dramatičnih izbacivanja u vili 'Love Island Adria', emocije su na vrhuncu, a preostali kandidati suočavaju se s dosad najtežim emotivnim krizama.

Sumnje, nedostatak pažnje i spoznaja koja boli

U iskrenom i nabijenom razgovoru, jedna od omiljenih kandidatkinja otvorila je dušu o problemima koji je muče već danima. Priznala je kako joj odnos s partnerom djeluje sve hladnije i umjetnije te da je doznala informacije koje su je duboko razočarale:

"Saznala sam da me gleda kao sigurnu opciju, da smatra kako kod mene uvijek može da se vrati... Svaki dan u krevetu gledate druge kako se ljubite, a on mene nije poljubio ni za laku noć!", povjerila se razočarana, ističući kako više ne želi trpjeti distancirano ponašanje.

Parovi, Love Island Adria
Parovi, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Ja nisam nikome sigurna opcija!'

Vidno povrijeđena, ali odlučna u tome da drži do sebe, jasnim je stavom poručila kako ne planira pristajati na mrvice pažnje i biti bilo čija rezerva:

"Ja nisam nikome sigurna opcija! Znam da vrijedim puno više od toga i u pravom životu nikada ne bih trpjela tako nešto. Meni se on više ne sviđa mislim da jednostavno nismo bili jedno za drugo!", odrješito je naglasila.

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love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

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