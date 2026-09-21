Šok u 'Love Islandu'! Mili zaledila Gašpera priznanjem: 'Nisam mogla tek tako otići, bila sam udana'

Nakon što ga je mučilo pitanje zašto je Mili imala šest dugih, ali redom toksičnih veza te zašto iz njih nije jednostavno otišla, uslijedio je odgovor koji je Gašpera u potpunosti ostavio bez teksta.
'Nisam mogla tek tako otići': Detalj iz prošlosti koji je šokirao Gašpera
Tijekom razgovora nasamo, Gašper je počeo rešetati Mili pitanjima o njezinim bivšim odnosima i razlozima zašto je lagala ili ostajala u lošim vezama. Mili je odlučila izbaciti sve karte na stol i otkriti pravi razlog svoje komplicirane prošlosti:
"Zato što nisam mogla baš tako lako prekinuti vezu... Zato što sam ti rekla sinoć da sam bila udana. E, pa nisam mogla tek tako otići."
No, umjesto razumijevanja, Gašper je reagirao iznimno hladno i distancirano. Njegovo osuđivanje njezine prošlosti i broja partnera duboko je povrijedilo Mili, koja je ostala razočarana što u trenutku potpune iskrenosti od svog partnera nije dobila podršku.
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