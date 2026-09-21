Šok u 'Love Islandu'! Mili zaledila Gašpera priznanjem: 'Nisam mogla tek tako otići, bila sam udana'

Nakon što ga je mučilo pitanje zašto je Mili imala šest dugih, ali redom toksičnih veza te zašto iz njih nije jednostavno otišla, uslijedio je odgovor koji je Gašpera u potpunosti ostavio bez teksta.

Tijekom razgovora nasamo, Gašper je počeo rešetati Mili pitanjima o njezinim bivšim odnosima i razlozima zašto je lagala ili ostajala u lošim vezama. Mili je odlučila izbaciti sve karte na stol i otkriti pravi razlog svoje komplicirane prošlosti:

"Zato što nisam mogla baš tako lako prekinuti vezu... Zato što sam ti rekla sinoć da sam bila udana. E, pa nisam mogla tek tako otići."