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Love Island Adria

Šok u 'Love Islandu'! Mili zaledila Gašpera priznanjem: 'Nisam mogla tek tako otići, bila sam udana'

Dramatični trenuci u vili 'Love Island Adria' nastavljaju se punom parom, a naizgled bezazlena igra razotkrivanja prošlosti i takozvanog 'body counta' dovela je do novog velikog pukotina u odnosu između Mili i Gašpera

RTL.hr
21.09.2026 22:50

Nakon što ga je mučilo pitanje zašto je Mili imala šest dugih, ali redom toksičnih veza te zašto iz njih nije jednostavno otišla, uslijedio je odgovor koji je Gašpera u potpunosti ostavio bez teksta.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Nisam mogla tek tako otići': Detalj iz prošlosti koji je šokirao Gašpera

Tijekom razgovora nasamo, Gašper je počeo rešetati Mili pitanjima o njezinim bivšim odnosima i razlozima zašto je lagala ili ostajala u lošim vezama. Mili je odlučila izbaciti sve karte na stol i otkriti pravi razlog svoje komplicirane prošlosti:

"Zato što nisam mogla baš tako lako prekinuti vezu... Zato što sam ti rekla sinoć da sam bila udana. E, pa nisam mogla tek tako otići."

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

No, umjesto razumijevanja, Gašper je reagirao iznimno hladno i distancirano. Njegovo osuđivanje njezine prošlosti i broja partnera duboko je povrijedilo Mili, koja je ostala razočarana što u trenutku potpune iskrenosti od svog partnera nije dobila podršku.

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Love Island Adria

Mili priznala: 'Jednom sam prevarila dečka, bila sam u toksičnoj vezi i to je bila moja osveta'

Love Island Adria

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