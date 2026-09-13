Šok u vili! Stigao prvi bombshell i odmah nekome prijeti izbacivanje iz 'Love Islanda Adria'

Nakon što je voditeljica okupila pet djevojaka i pet mladića te su formirani prvi parovi - Lara i Anthony, Mili i Gašper, Tara i Vukašin, Loren i Roberto te Drina i Valentin - činilo se da je pred njima mirna prva noć. No, umjesto daljnjeg upoznavanja, dočekao ih je šok. U vilu je ušetao Jovan, prvi "bombshell" sezone, čiji je zadatak bio unijeti nemir.

Radi se o 23-godišnjem osobnom treneru iz Zvornika koji je od samog početka jasno dao do znanja da se ne planira suzdržavati. "Ja sam baš natjecateljski nastrojen, ne volim gubiti. Ako mi se neka djevojka istinski svidi, borit ću se za nju bez obzira na to tko mi stoji na putu dok je ne osvojim", poručio je u svom predstavljanju, dodavši kako u vilu ulazi s jednim ciljem - pronaći pravu ljubav.