Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u FNC 33 Zagreb Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Šok u vili! Stigao prvi bombshell i odmah nekome prijeti izbacivanje iz 'Love Islanda Adria'

Tek što su se u raskošnoj vili na Tenerifeu formirali prvi parovi i natjecatelji pomislili da je pred njima idiličan početak potrage za ljubavlju, produkcija showa 'Love Island Adria' pobrinula se za dramatičan preokret. Prva zajednička zabava i opuštena atmosfera prekinuti su dolaskom novog muškarca koji je dobio moć poremetiti tek uspostavljene odnose i jednog od sudionika ostaviti na korak do izlaska iz showa

RTL.hr
13.09.2026 22:00

Nakon što je voditeljica okupila pet djevojaka i pet mladića te su formirani prvi parovi - Lara i Anthony, Mili i Gašper, Tara i Vukašin, Loren i Roberto te Drina i Valentin - činilo se da je pred njima mirna prva noć. No, umjesto daljnjeg upoznavanja, dočekao ih je šok. U vilu je ušetao Jovan, prvi "bombshell" sezone, čiji je zadatak bio unijeti nemir.

Radi se o 23-godišnjem osobnom treneru iz Zvornika koji je od samog početka jasno dao do znanja da se ne planira suzdržavati. "Ja sam baš natjecateljski nastrojen, ne volim gubiti. Ako mi se neka djevojka istinski svidi, borit ću se za nju bez obzira na to tko mi stoji na putu dok je ne osvojim", poručio je u svom predstavljanju, dodavši kako u vilu ulazi s jednim ciljem - pronaći pravu ljubav.

Jovan, Love Island Adria
Jovan, Love Island Adria FOTO: Voyo

Teška odluka i hladan tuš za jednog dečka

Pravila su bila jasna i brutalna. Voditeljica je objasnila Jovanu da, kako bi osigurao svoje mjesto u vili, mora odabrati jednu od pet zauzetih djevojaka i tako "ukrasti" partnericu jednom od momaka. Onaj tko ostane sam, na kraju mora napustiti otok. Dok su se na licima mladića vidjeli napetost i zabrinutost, Jovan je hladne glave promatrao situaciju.

Novu epizodu Love Island Adria ekskluzivno možete pratiti u ponedjeljak, samo na Voyo, u 20 sati! Aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria jovan love island
Love Island Adria

Jovan ukrao Laru prve večeri 'Love Islanda Adria', Anthony odmah najavio borbu: 'Ono što je moje, moje je!'

Love Island Adria

Vaš glas odlučuje: Koja će biti tema prvog partyja u Love Island vili?

Moglo bi te zanimati

Atraktivna Lara koja stiže u 'Love Island Adria' za RTL.hr: 'Ne volim kada dečko ima preestetičan Instagram profil'

Večeras kreće 'Love Island Adria', a već u prvoj epizodi nastaje kaos: 'Morat ćeš jednom dečku oteti djevojku!'

Tara uoči ulaska u 'Love Island Adria' za RTL.hr otkrila što pakira za Tenerife: 'Za plažu mi je najdraži muški šorc!'

'Ne vjerujem u ljubav na prvi pogled!': Bivši profesionalni košarkaš i osobni trener Gašper ulazi u 'Love Island Adria'

'Vjerujem da se ljubav gradi!': Bivša balerina i plesačica folklora Tara u vili traži svoju prvu pravu ljubav

'Posebno me privlače Balkanci!': Poduzetnica hrvatskih korijena Loren stiže u 'Love Island Adria'

Pročitaj na Net.hr
Zvijezda 'Reachera' razvodi se nakon dva desetljeća braka: 'Naši dečki ostat će nam prioritet'
Partner Jennifer Aniston otvorio dušu: 'S njom osjećam mir i pravo partnerstvo'
Meghan Markle podijelila rijetke obiteljske snimke nakon povratka u Britaniju
Lidija Bačić otputovala u Grčku: Oduševila izgledom, ali svi su gledali samo u jedan detalj
Iznenada preminula mlada influencerica (24): Iza popularnih videa krila se teška borba
Španjolske princeze ukrale sve poglede u Madridu i oduševile prirodnom ljepotom
Ljubav s Axlom završila na sudu, aferom sa šefom zgrozila svijet: Tko je Stephanie Seymour?
Sin oskarovca Cilliana Murphyja zaludio društvene mreže: 'Doslovno kopija oca!'
Slavna sestra ima ozbiljnu konkurenciju: Za zanosnom crnkom uzdišu mnogi
Goran Ivanišević navukao najlonsku čarapu preko glave: Nives podijelila snimku