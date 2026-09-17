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Love Island Adria

Splitski zavodnik Šime Elez u novoj ulozi, na španjolskom zavodi gledatelje

RTL Hrvatska na svojim je društvenim mrežama podijelio zabavan promotivni video u kojem glavnu ulogu ima Šime Elez, televizijskoj publici dobro poznat iz popularnog formata 'Gospodin Savršeni'

RTL.hr
17.09.2026 11:19

U simpatičnoj video objavi na službenom Instagram profilu RTL-a, Šime je pokazao svoje zavodničke vještine, ali i talent za jezike. Videozapis je podijeljen u dva ekrana - u gornjem dijelu nalazi se Šime sa sunčanim naočalama, dok je u donjem dijelu isti on, ali pod imenom Enrique, bez naočala. U opuštenoj atmosferi s palmama u pozadini, Šime na hrvatskom izgovara poznate romantične fraze poput "Ljubavi moja" ili "Moje nebo", dok ih njegov alter ego Enrique odmah prevodi na španjolski s izrazima poput "Mi amor" i "Mi cielo". Uz natpis RTL-a kako Šimi ni Španjolke ne bi odoljele, objava je brzo prikupila lajkove i komentare oduševljenih pratitelja. Neki su se slatko nasmijali njegovoj glumi, dok je jedna pratiteljica kratko i jasno poručila kako je Šime jednostavno zakon.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, Šime je uoči početka showa 'Love Island Adria' zavirio u vilu. S pratiteljima je podijelio fotografije iz impresivne vile, a njegovo izdanje odmah je privuklo pažnju.

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