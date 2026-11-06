Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Spoiler alert! Evo tko je osvojio najmanje glasova publike u finalu 'Love Island Adria'

SpoIler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
06.11.2026 22:00

Veliko finale prve sezone showa 'Love Island Adria' donijelo je konačni rasplet i otkrilo kako je publika rangirala četiri para koja su stigla do završnice.

Završetak borbe za glavnu nagradu

Prema glasovima gledatelja, najmanje glasova osvojili su Anthony i Alja, koji su tako zauzeli četvrto mjesto i završili svoju borbu za glavnu nagradu.

Voditeljica Dragana najprije je morala otkriti koja će dva para nastaviti natjecanje u superfinalu. U borbi za pobjedu ostali su Anja i Gašper te Drina i Valentin, dok su Mili i Luka te Anthony i Alja morali napustiti natjecanje prije samog završnog obračuna.

Alja i Anthony, Love Island Adria
Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthony bez žaljenja: "Rekao sam Gašperu da će biti u superfinalu"

Nakon proglašenja superfinalista, Dragana je upitala Anthonyja kako se osjeća zbog toga što on i Alja nisu prošli dalje. Čini se da Anthony nije bio posebno razočaran rezultatom, već je pokazao veliko zadovoljstvo zbog uspjeha jednog od svojih prijatelja u vili.

"Top, top! Rekao sam Gašperu da će biti u superfinalu tako da top", kazao je Anthony.

Alja i Anthony, Love Island Adria
Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Njegova reakcija pokazala je da mu je, barem u tom trenutku, bilo važno i to što je predvidio uspjeh Gašpera i Anje, koji su se našli među dva najbolja para prve sezone. Tako su Anthony i Alja završili svoju avanturu na četvrtom mjestu, dok su preostala dva para nastavila borbu za naklonost publike i titulu pobjednika.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Na Voyo pratite i novu sezonu Love Island SAD koja kreće u petak, 6.11!

love island adria voyohr rtlhr spoiler
Love Island Adria

Spoiler alert! Trećeplasirani par u finalu 'Love Islanda': 'Nama je najveća pobjeda što smo našli jedno drugo'

Moglo bi te zanimati

Anthony uoči završetka 'Love Island Adria': 'Nisu me znali dovoljno, nikad nije bilo pitanje kako se osjećam'

Finalisti 'Love Island Adria' u subotu slijeću u Zagreb: Doček pratite uživo na Voyo

Tko pobjeđuje u Love Island Adria? Večeras veliko finale popularnog showa - od 20 sati na platformi Voyo

Potvrdili romansu! 'Love Island' zvijezde više se ne skrivaju, uhvaćeni u društvu poznatog para

Anja i Gašper usklađeni u bijelom uoči velikog finala: 'Odabrali smo teži put, ali...'

Veliko finale je pred vratima: Mili i Luka progovorili o neočekivanoj ljubavi i prijateljstvu

Pročitaj na Net.hr
Otac Meghan Markle uhićen zbog jezivog otkrića u skladištima: Prijeti mu 20 godina zatvora
Govor Melanije Trump izazvao buru: 'Imala je 30 godina da nauči engleski'
Izjednačenje na vrhu tablice: Kandidati birali riječku pobjednicu između Mirjane i Amele
Zdravko Mamić pozirao nakon zahvata: Klinika otkrila kako teče njegov oporavak
Skandalima obilježen život silovatelja Russella Branda: Ovo su žene koje je ljubio
Marin Klišmanić raznježio fotografijama sa suprugom: Njihova ljubavna priča mnoge je rasplakala
Bivši muž Katy Perry proveo prvu noć iza rešetaka zbog silovanja: 'Bojim se zatvora'
Sergej Ćetković otvoreno o ljubavi i odnosima: 'Mnoge dobre žene naiđu na budalu'
Uhićen otac Meghan Markle: Sumnjiče ga za posjedovanje dječje pornografije
Koga ljubi Jerko Leko? Bivša žena se udala za Petkovića, a on je sada s Ivanom iz Livna