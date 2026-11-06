Spoiler alert! Evo tko je osvojio najmanje glasova publike u finalu 'Love Island Adria'

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Veliko finale prve sezone showa 'Love Island Adria' donijelo je konačni rasplet i otkrilo kako je publika rangirala četiri para koja su stigla do završnice.

Završetak borbe za glavnu nagradu

Prema glasovima gledatelja, najmanje glasova osvojili su Anthony i Alja, koji su tako zauzeli četvrto mjesto i završili svoju borbu za glavnu nagradu. Voditeljica Dragana najprije je morala otkriti koja će dva para nastaviti natjecanje u superfinalu. U borbi za pobjedu ostali su Anja i Gašper te Drina i Valentin, dok su Mili i Luka te Anthony i Alja morali napustiti natjecanje prije samog završnog obračuna.

icon-expand icon-close icon-close Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthony bez žaljenja: "Rekao sam Gašperu da će biti u superfinalu"

Nakon proglašenja superfinalista, Dragana je upitala Anthonyja kako se osjeća zbog toga što on i Alja nisu prošli dalje. Čini se da Anthony nije bio posebno razočaran rezultatom, već je pokazao veliko zadovoljstvo zbog uspjeha jednog od svojih prijatelja u vili. "Top, top! Rekao sam Gašperu da će biti u superfinalu tako da top", kazao je Anthony.

icon-expand Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Njegova reakcija pokazala je da mu je, barem u tom trenutku, bilo važno i to što je predvidio uspjeh Gašpera i Anje, koji su se našli među dva najbolja para prve sezone. Tako su Anthony i Alja završili svoju avanturu na četvrtom mjestu, dok su preostala dva para nastavila borbu za naklonost publike i titulu pobjednika.

icon-expand Love Island Adria FOTO: Voyo