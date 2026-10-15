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Love Island Adria

Spoiler alert! Evo tko je sada u paru poslije novog spajanja u vili

Spoiler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
15.10.2026 22:00

Nakon što su se islanderi na zabavi upoznali s novim bombshellima, Stefanom i Lidijom, u vilu je stigla neočekivana poruka koja je označila početak večeri velikih odluka. Okupljanje oko vatre donijelo je novu dozu neizvjesnosti, a natjecatelji su morali preuzeti odgovornost i odabrati partnere s kojima žele nastaviti svoj ljubavni put na Tenerifeu.

Lidia i Luka – Nova bombshellica Lidia iskoristila je pravo ranog izbora i odlučila nastaviti boravak u vili uz Luku.

Lidia i Luka, Love Island Adria
Lidia i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anamarija i Nikola – Anamarija je donijela svoju odluku i za novog partnera odabrala Nikolu.

Anamarija i Nikola, Love Island Adria
Anamarija i Nikola, Love Island Adria FOTO: Voyo

Gašper i Anja – Gašper i Anja pronašli su zajednički jezik te u novu fazu showa ulaze kao par.

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthony i Alja – Anthony i Alja potvrdili su svoju bliskost i ostali u paru nakon novog kruga odabira.

Alja i Anthony, Love Island Adria
Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Toni i Lara – Unatoč novim izazovima u vili, Toni i Lara nastavili su svoju zajedničku priču.

Lara i Toni, Love Island Adria
Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Stefan i Mili – Novi bombshell Stefan realizirao je svoje početne simpatije i spojio se s Mili.

Mili i Stefan, Love Island Adria
Mili i Stefan, Love Island Adria FOTO: Voyo

Valentin i Drina – Prvi su osigurali svoj ostanak zajedno zahvaljujući glasovima publike i Valentinovo prvom izboru.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

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love island adria voyohr rtlhr
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