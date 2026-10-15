Spoiler alert! Evo tko je sada u paru poslije novog spajanja u vili

Nakon što su se islanderi na zabavi upoznali s novim bombshellima, Stefanom i Lidijom, u vilu je stigla neočekivana poruka koja je označila početak večeri velikih odluka. Okupljanje oko vatre donijelo je novu dozu neizvjesnosti, a natjecatelji su morali preuzeti odgovornost i odabrati partnere s kojima žele nastaviti svoj ljubavni put na Tenerifeu.
Lidia i Luka – Nova bombshellica Lidia iskoristila je pravo ranog izbora i odlučila nastaviti boravak u vili uz Luku.
Anamarija i Nikola – Anamarija je donijela svoju odluku i za novog partnera odabrala Nikolu.
Gašper i Anja – Gašper i Anja pronašli su zajednički jezik te u novu fazu showa ulaze kao par.
Anthony i Alja – Anthony i Alja potvrdili su svoju bliskost i ostali u paru nakon novog kruga odabira.
Toni i Lara – Unatoč novim izazovima u vili, Toni i Lara nastavili su svoju zajedničku priču.
Stefan i Mili – Novi bombshell Stefan realizirao je svoje početne simpatije i spojio se s Mili.
Valentin i Drina – Prvi su osigurali svoj ostanak zajedno zahvaljujući glasovima publike i Valentinovo prvom izboru.
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