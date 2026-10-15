Spoiler alert! Evo tko je sada u paru poslije novog spajanja u vili

Nakon što su se islanderi na zabavi upoznali s novim bombshellima, Stefanom i Lidijom, u vilu je stigla neočekivana poruka koja je označila početak večeri velikih odluka. Okupljanje oko vatre donijelo je novu dozu neizvjesnosti, a natjecatelji su morali preuzeti odgovornost i odabrati partnere s kojima žele nastaviti svoj ljubavni put na Tenerifeu.

Lidia i Luka – Nova bombshellica Lidia iskoristila je pravo ranog izbora i odlučila nastaviti boravak u vili uz Luku.