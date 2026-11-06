Spoiler alert! Evo tko su pobjednici prve sezone regionalnog dating showa 'Love Island Adria'

Spoiler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

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Nakon osam tjedana uzbudljivih ljubavnih zapleta, neočekivanih obrata i emocija u vili, gledatelji su donijeli konačnu odluku i odabrali pobjednički par prve sezone regionalnog dating showa.

Kruna osam tjedana boravka u vili

Prva sezona regionalnog izdanja popularnog showa 'Love Island Adria' stigla je do svog spektakularnog završetka. Nakon brojnih izazova i emotivnih trenutaka, voditeljica Dragana pred okupljenim je finalistima proglasila par koji je osvojio najviše glasova publike.

icon-expand icon-close icon-close Love Island Adria FOTO: Voyo

U napetom superfinalu snage su odmjerili Anja i Gašper te Drina i Valentin, a glasovi gledatelja presudili su u korist Drine i Valentina, koji su s ponosom ponijeli titulu najomiljenijeg para prve sezone. Kada su čuli svoja imena, pobjednici nisu mogli sakriti iznenađenje i sreću, a superfinalne kolege Anja i Gašper odmah su im potrčali u zagrljaj s čestitkama.

icon-expand Drina i Valentin, Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ljubav ili 50.000 eura?

Međutim, samo proglašenje nije bilo kraj uzbuđenjima. Dragana je pred pobjednički par stavila posljednji ispit – dvije koverte. U jednoj se nalazila ljubav, a u drugoj iznos od 50.000 eura. Pravilo je nalagalo da osoba koja izvuče novac mora odlučiti hoće li zadržati cijeli iznos i napustiti show sama ili izabrati ljubav, ostati u paru i podijeliti 50.000 eura na pola.

icon-expand Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Koverta s novcem pripala je Valentinu. Iako se na prvu našalio kako bi mu taj novac dobro došao za kupnju novog automobila, ubrzo je pokazao što mu je uistinu najvažnije: "Što mi to znači ako na suvozačkom mjestu nema Drine? Baš zbog toga biram da ostanemo u paru, podijelimo taj novac i da se volimo", poručio je Valentin.

icon-expand Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo