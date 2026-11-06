Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Spoiler alert! Evo tko su pobjednici prve sezone regionalnog dating showa 'Love Island Adria'

Spoiler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
06.11.2026 21:15

Nakon osam tjedana uzbudljivih ljubavnih zapleta, neočekivanih obrata i emocija u vili, gledatelji su donijeli konačnu odluku i odabrali pobjednički par prve sezone regionalnog dating showa.

Kruna osam tjedana boravka u vili

Prva sezona regionalnog izdanja popularnog showa 'Love Island Adria' stigla je do svog spektakularnog završetka. Nakon brojnih izazova i emotivnih trenutaka, voditeljica Dragana pred okupljenim je finalistima proglasila par koji je osvojio najviše glasova publike.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

U napetom superfinalu snage su odmjerili Anja i Gašper te Drina i Valentin, a glasovi gledatelja presudili su u korist Drine i Valentina, koji su s ponosom ponijeli titulu najomiljenijeg para prve sezone. Kada su čuli svoja imena, pobjednici nisu mogli sakriti iznenađenje i sreću, a superfinalne kolege Anja i Gašper odmah su im potrčali u zagrljaj s čestitkama.

Drina i Valentin, Anja i Gašper, Love Island Adria
Drina i Valentin, Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ljubav ili 50.000 eura?

Međutim, samo proglašenje nije bilo kraj uzbuđenjima. Dragana je pred pobjednički par stavila posljednji ispit – dvije koverte. U jednoj se nalazila ljubav, a u drugoj iznos od 50.000 eura. Pravilo je nalagalo da osoba koja izvuče novac mora odlučiti hoće li zadržati cijeli iznos i napustiti show sama ili izabrati ljubav, ostati u paru i podijeliti 50.000 eura na pola.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Koverta s novcem pripala je Valentinu. Iako se na prvu našalio kako bi mu taj novac dobro došao za kupnju novog automobila, ubrzo je pokazao što mu je uistinu najvažnije:

"Što mi to znači ako na suvozačkom mjestu nema Drine? Baš zbog toga biram da ostanemo u paru, podijelimo taj novac i da se volimo", poručio je Valentin.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Time Drina i Valentin napuštaju 'Love Island Adriju' ne samo bogatiji za po 25.000 eura, već i s potvrdom da je njihova ljubavna priča stvorena za pobjedu.

Na Voyo pratite i novu sezonu Love Island SAD koja kreće u petak, 6.11!

love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Anthony uoči završetka 'Love Island Adria': 'Nisu me znali dovoljno, nikad nije bilo pitanje kako se osjećam'

Moglo bi te zanimati

Anthony uoči završetka 'Love Island Adria': 'Nisu me znali dovoljno, nikad nije bilo pitanje kako se osjećam'

Finalisti 'Love Island Adria' u subotu slijeću u Zagreb: Doček pratite uživo na Voyo

Tko pobjeđuje u Love Island Adria? Večeras veliko finale popularnog showa - od 20 sati na platformi Voyo

Potvrdili romansu! 'Love Island' zvijezde više se ne skrivaju, uhvaćeni u društvu poznatog para

Anja i Gašper usklađeni u bijelom uoči velikog finala: 'Odabrali smo teži put, ali...'

Veliko finale je pred vratima: Mili i Luka progovorili o neočekivanoj ljubavi i prijateljstvu

Pročitaj na Net.hr
Otac Meghan Markle uhićen zbog jezivog otkrića u skladištima: Prijeti mu 20 godina zatvora
Govor Melanije Trump izazvao buru: 'Imala je 30 godina da nauči engleski'
Izjednačenje na vrhu tablice: Kandidati birali riječku pobjednicu između Mirjane i Amele
Zdravko Mamić pozirao nakon zahvata: Klinika otkrila kako teče njegov oporavak
Skandalima obilježen život silovatelja Russella Branda: Ovo su žene koje je ljubio
Marin Klišmanić raznježio fotografijama sa suprugom: Njihova ljubavna priča mnoge je rasplakala
Bivši muž Katy Perry proveo prvu noć iza rešetaka zbog silovanja: 'Bojim se zatvora'
Sergej Ćetković otvoreno o ljubavi i odnosima: 'Mnoge dobre žene naiđu na budalu'
Uhićen otac Meghan Markle: Sumnjiče ga za posjedovanje dječje pornografije
Koga ljubi Jerko Leko? Bivša žena se udala za Petkovića, a on je sada s Ivanom iz Livna