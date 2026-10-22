Spoiler alert! Jedan par odsad je i službeno u vezi: 'Rekao bih da te volim'

Spoiler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

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Dok su ostali islanderi uživali i tulumarili na partyju, Valentin i Drina nakratko su se odvojili od društva kako bi porazgovarali nasamo. No, običan razgovor brzo se pretvorio u najemotivniji trenutak dosadašnjeg dijela sezone.

Priznanje emocija i dijamant iz džepa

Sve je započelo iskrenim izjavama ljubavi kada je Valentin otvorio dušu: "Drina, ti se meni jako sviđaš", priznao joj je Valentin, a ona mu je odmah uzvratila: "I ti meni."

icon-expand icon-close icon-close Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ipak, Valentin tu nije stao. "Čak štoviše, rekao bih da te volim", izgovorio je, zbog čega je Drina od uzbuđenja vrisnula. Ubrzo je uslijedila gesta koja će se dugo pamtiti – Valentin je izvadio dijamant iz džepa i postavio joj posebno pitanje: "Želim te pitati jednu stvar. Da li bi htjela da zabilježimo današnji dan kao početak naše kristalno čiste, predivne veze?"

icon-expand Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Drina nije dugo razmišljala: "Dugo sam čekala ovo. Moj odgovor je da", rekla je, nakon čega su se zaljubljeni islanderi poljubili. 'Nisam više lik, wow!' Oduševljena Drina nije mogla sakriti sreću pred Valentinom: "Kako dobro, ne mogu vjerovati da sam došla ovdje naći dečka i stvarno našla dečka. Ajde, reci mi što sam ja", pitala ga je. "Ti si moja djevojka. A što sam ja?", uzvratio je Valentin. "Ti si moj dečko. Nisi više lik", objasnila mu je Drina, a Valentin je kroz smijeh komentirao: "Nisam više lik, wow!"

icon-expand Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kasnije u ispovjedaonici, Valentin je dodatno pojasnio koliko mu sve ovo znači: "Volim Drinu već četiri tjedna, ali tek danas sam uspio to reći. Može se reći da je to veza, ali u Love Islandu ništa nije definirano. E pa, sad je definirano. Iz pozicije bivšeg lika mogu vam reći da je biti Drinin dečko baš super", priznao je presretni Valentin.

icon-expand Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Oduševljenje u vili: 'Mi smo u vezi!'