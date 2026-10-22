Spoiler alert! Jedan par odsad je i službeno u vezi: 'Rekao bih da te volim'

Dok su ostali islanderi uživali i tulumarili na partyju, Valentin i Drina nakratko su se odvojili od društva kako bi porazgovarali nasamo. No, običan razgovor brzo se pretvorio u najemotivniji trenutak dosadašnjeg dijela sezone.
Priznanje emocija i dijamant iz džepa
Sve je započelo iskrenim izjavama ljubavi kada je Valentin otvorio dušu:
"Drina, ti se meni jako sviđaš", priznao joj je Valentin, a ona mu je odmah uzvratila: "I ti meni."
Ipak, Valentin tu nije stao.
"Čak štoviše, rekao bih da te volim", izgovorio je, zbog čega je Drina od uzbuđenja vrisnula.
Ubrzo je uslijedila gesta koja će se dugo pamtiti – Valentin je izvadio dijamant iz džepa i postavio joj posebno pitanje:
"Želim te pitati jednu stvar. Da li bi htjela da zabilježimo današnji dan kao početak naše kristalno čiste, predivne veze?"
Drina nije dugo razmišljala:
"Dugo sam čekala ovo. Moj odgovor je da", rekla je, nakon čega su se zaljubljeni islanderi poljubili.
'Nisam više lik, wow!'
Oduševljena Drina nije mogla sakriti sreću pred Valentinom:
"Kako dobro, ne mogu vjerovati da sam došla ovdje naći dečka i stvarno našla dečka. Ajde, reci mi što sam ja", pitala ga je.
"Ti si moja djevojka. A što sam ja?", uzvratio je Valentin.
"Ti si moj dečko. Nisi više lik", objasnila mu je Drina, a Valentin je kroz smijeh komentirao: "Nisam više lik, wow!"
Kasnije u ispovjedaonici, Valentin je dodatno pojasnio koliko mu sve ovo znači:
"Volim Drinu već četiri tjedna, ali tek danas sam uspio to reći. Može se reći da je to veza, ali u Love Islandu ništa nije definirano. E pa, sad je definirano. Iz pozicije bivšeg lika mogu vam reći da je biti Drinin dečko baš super", priznao je presretni Valentin.
Oduševljenje u vili: 'Mi smo u vezi!'
Nakon romantičnog susreta nasamo, par se vratio ostalim islanderima i pred svima ponosno objavio sretnu vijest: "Mi smo u vezi!"
Ostali natjecatelji nisu skrivali oduševljenje – vilom su se prolomili uzvici "Awww!", čestitke i zagrljaji, a neki su im odmah kroz smijeh dobacili da više nisu "lik i likuša", potvrdivši koliko su svi jedva čekali ovaj trenutak!
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