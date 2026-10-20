Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Spoiler alert! Jedna islanderica već pakira kofere, a o sudbini dvojice islandera odlučuje samo jedan glas

Spoiler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja

RTL.hr
20.10.2026 22:45

Tenzije u vili regionalnog dating showa 'Love Island Adria' dosegnule su sam vrhunac! Nakon što su se dva dosadašnja para rasparena, četiri islandera našla su se u nezavidnoj situaciji Lara, Toni, Anamarija i Nikola ostali su bez partnera, a njihov daljnji boravak u vili našao se pod velikim upitnikom.

Četvorku je dočekao zadatak oko vatre koji je iz korijena promijenio odnose u vili. Djevojke su morale donijeti odluku kojeg od dvojice muškaraca Tonija ili Nikolu žele zadržati na otoku, dok su dečki birali između Lare i Anamarije.

Lara, Anamarija, Nikola, Toni, Love Island Adria
Lara, Anamarija, Nikola, Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kraj puta za Anamariju

Prvi su na red došli muškarci koji su glasanjem odlučivali o sudbini djevojaka. Odluka je bila jednoglasna sve glasove dobila je Lara, što je označilo kraj natjecanja i avanture na Tenerifeu za Anamariju.

Anamarija, Love Island Adria
Anamarija, Love Island Adria FOTO: RTL

Napeto izjednačenje i ključan glas u rukama Lidie

Potom je uslijedio još dramatičniji dio večeri kada su djevojke trebale presuditi između Tonija i Nikole. Glasanje je do samog kraja bilo potpuno izjednačeno Nikola je osvojio dva glasa, a Toni također dva, pa je sva odgovornost pala na posljednju islandericu.

Lara i Anamarija, Love Island Adria
Lara i Anamarija, Love Island Adria FOTO: Voyo

Upravo je Lidia ostala posljednja koja mora javno otkriti svoj izbor. Njezin glas izravno odlučuje o tome koji od ove dvojice islandera pakira kofere, a tko ostaje u borbi za ljubav, dok je napetost u vili rasla iz sekunde u sekundu...

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Gledatelji rekli svoje! Jedan par slavi, a drugi na korak do ispadanja iz 'Love Island Adria'

Moglo bi te zanimati

Roberto i Loren nerazdvojni u Zagrebu: Uživali na koncertu poznatog pjevača pa najavili veliku novost!

'Ništa me nisi naučio!': Drina pogađala ruske riječi, a Valentin priznao gdje nastavljaju lekcije nakon Tenerifa

Anja polako puca pod pritiskom, a Mili drži hladan stav: 'Ne zanimaju me tuđe drame, nek se snalaze kako znaju!'

Eskalacija u 'Love Islandu'! Gašperu prekipjelo kada je čuo kako ga je Nikola nazvao: 'Nikola, dođi ovamo!'

Dramatičan preokret u 'Love Islandu'! Publika preuzela kontrolu, a onda je pročitano Valentinovo ime

'Kad upoznaš moje roditelje...': Anja i Gašper razmjenjivali nježnosti i pričali o životu izvan vile!

Pročitaj na Net.hr
Znakoviti video Matthewa McConaugheya: Ulazi li u bitku protiv Trumpa?
Privukla pozornost, svi govore o njoj: Bujna ljepotica dominirala pistom Victoria's Secreta
Kim Kardashian prerušila se u svoju kćer za Noć vještica, a fanovi jedva primijetili razliku
Preminula je unuka slavnog Roberta F. Kennedyja: Imala je samo 42 godine
Wonder Woman zasjala na crvenom tepihu: Ima 75 godina, a izgleda kao djevojka
Pjevač Josip Bačić otkriva: 'Krenuo sam na treninge plesa i na satove pjevanja'
Bila je najpoznatija mračna djevojčica Hollywooda: Evo kako Christina Ricci izgleda danas
Mariah Carey dobila sudski spor: Bratu odbacili tužbu, tražio desetke milijuna dolara
Poznata atraktivna voditeljica Alex Cooper postala majka i podijelila prvu fotografiju bebe
Više od 30 godina nakon smrti pojavile se nove sumnje: Je li Kurt Cobain ubijen?