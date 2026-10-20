Spoiler alert! Jedna islanderica već pakira kofere, a o sudbini dvojice islandera odlučuje samo jedan glas

Tenzije u vili regionalnog dating showa 'Love Island Adria' dosegnule su sam vrhunac! Nakon što su se dva dosadašnja para rasparena, četiri islandera našla su se u nezavidnoj situaciji Lara, Toni, Anamarija i Nikola ostali su bez partnera, a njihov daljnji boravak u vili našao se pod velikim upitnikom.

Četvorku je dočekao zadatak oko vatre koji je iz korijena promijenio odnose u vili. Djevojke su morale donijeti odluku kojeg od dvojice muškaraca Tonija ili Nikolu žele zadržati na otoku, dok su dečki birali između Lare i Anamarije.