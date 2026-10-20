Spoiler alert! Jedna islanderica već pakira kofere, a o sudbini dvojice islandera odlučuje samo jedan glas

Tenzije u vili regionalnog dating showa 'Love Island Adria' dosegnule su sam vrhunac! Nakon što su se dva dosadašnja para rasparena, četiri islandera našla su se u nezavidnoj situaciji Lara, Toni, Anamarija i Nikola ostali su bez partnera, a njihov daljnji boravak u vili našao se pod velikim upitnikom.
Četvorku je dočekao zadatak oko vatre koji je iz korijena promijenio odnose u vili. Djevojke su morale donijeti odluku kojeg od dvojice muškaraca Tonija ili Nikolu žele zadržati na otoku, dok su dečki birali između Lare i Anamarije.
Kraj puta za Anamariju
Prvi su na red došli muškarci koji su glasanjem odlučivali o sudbini djevojaka. Odluka je bila jednoglasna sve glasove dobila je Lara, što je označilo kraj natjecanja i avanture na Tenerifeu za Anamariju.
Napeto izjednačenje i ključan glas u rukama Lidie
Potom je uslijedio još dramatičniji dio večeri kada su djevojke trebale presuditi između Tonija i Nikole. Glasanje je do samog kraja bilo potpuno izjednačeno Nikola je osvojio dva glasa, a Toni također dva, pa je sva odgovornost pala na posljednju islandericu.
Upravo je Lidia ostala posljednja koja mora javno otkriti svoj izbor. Njezin glas izravno odlučuje o tome koji od ove dvojice islandera pakira kofere, a tko ostaje u borbi za ljubav, dok je napetost u vili rasla iz sekunde u sekundu...
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