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Love Island Adria

Spoiler alert! Jedna osoba napustila vilu u suzama: 'Žao mi je da odlazim...'

Spoiler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
15.10.2026 22:10

Novo spajanje parova u vili donijelo je neočekivane preokrete i puno suza. Zbog ulaska novih bombshellova, dosadašnji odnosi su se zakomplicirali, a najdeblji kraj izvukla je Alisa, koja je ostala bez partnera i morala spakirati kofere.

Bombshell kandidati preuzeli kontrolu

Večernje okupljanje oko vatre započelo je napeto. Pravila su ovoga puta išla u korist novih natjecatelja, Stefana i Lidije, koji su imali pravo birati prvi i tako pomrsiti račune starosjediocima. Lidia je odlučila svoju priliku dati Luki, dok je Stefan svoj interes usmjerio prema Mili.

Nakon njihovog odabira, red je došao na ostale mladiće da donesu svoje odluke. Dok su se neki parovi poput Valentina i Drine te Tonija i Lare ponovno povezali, Gašperov odabir Anje ostavio je mnoge bez teksta.

Stefan i Lidia, Love Island Adria
Stefan i Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo

Emotivan oproštaj s prijateljima

Kako su se parovi nizali, jedno mjesto ostalo je upražnjeno. Alisa se našla sama pred svima te je ubrzo uslijedila obavijest kako se njezin put u showu završava. Bilo je jasno da joj rastanak teško pada, a suze nisu mogle sakriti ni ostale djevojke.

"Žao mi je da odlazim zbog toga što sam napravila puno prijateljstva u vili i nisam našla svog para, ali ima vremena za to", izjavila je vidno potresena Alisa na samom odlasku.

Alisa, Love Island Adria
Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Njezine riječi izazvale su snažne emocije, posebno kod Mili koja je vrlo teško podnijela rastanak. Alisa je priznala kako će joj svi jako nedostajati, naglasivši koliko su je dirnula brojna prijateljstva koja je uspjela stvoriti u kratkom vremenu provedenom pred kamerama.

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