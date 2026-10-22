Spoiler alert! Još jedan islander odmah je napustio vilu, a reakcija sve iznenadila: 'Nevjerojatno olakšanje'

Tijekom partyja islandere je iznenadila produkcijska poruka s jasnim upozorenjem: svi odgovori iz ispitivanja poslužili su za izradu službene rang-liste, a oni koji su završili na samom dnu morat će snositi ozbiljne posljedice.

U poruci koja je unijela muk i neizvjesnost među okupljene islandere pisalo je: "Na temelju odgovora dobili smo rang-listu, a neki su se našli na dnu ljestvice. Takvi rezultati imaju posljedice."

Atmsofera je u sekundi postala napeta, a onda je ubrzo stigla i nova obavijest koja je bila naslovljena izravno na Nikolu.

U njoj je stajalo kako je upravo on najniže rangirani dečko u vili koji nema par te je samim time izravno ugrožen, zbog čega je njegov boravak u showu Love Island Adria službeno završen.