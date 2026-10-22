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Love Island Adria

Spoiler alert! Još jedan islander odmah je napustio vilu, a reakcija sve iznenadila: 'Nevjerojatno olakšanje'

Spoiler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
22.10.2026 20:35

Tijekom partyja islandere je iznenadila produkcijska poruka s jasnim upozorenjem: svi odgovori iz ispitivanja poslužili su za izradu službene rang-liste, a oni koji su završili na samom dnu morat će snositi ozbiljne posljedice.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Poruka koja je prekinula zabavu

U poruci koja je unijela muk i neizvjesnost među okupljene islandere pisalo je: "Na temelju odgovora dobili smo rang-listu, a neki su se našli na dnu ljestvice. Takvi rezultati imaju posljedice."

Atmsofera je u sekundi postala napeta, a onda je ubrzo stigla i nova obavijest koja je bila naslovljena izravno na Nikolu.

U njoj je stajalo kako je upravo on najniže rangirani dečko u vili koji nema par te je samim time izravno ugrožen, zbog čega je njegov boravak u showu Love Island Adria službeno završen.

Nikola, Love Island Adria
Nikola, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Nevjerojatno olakšanje'

Primivši vijest o neposrednom napuštanju vile, Nikola nije skrivao svoje impresije te je kratko poručio: "Nevjerojatno olakšanje."

Nakon što se srdačno pozdravio s preostalim islanderima i krenuo prema izlazu s imanja, postalo je jasno da za njega ovo nije potpun poraz. Iako je njegova avantura na Tenerifeu završila, u vanjskom svijetu čeka ga Anamarija – osoba koja mu je tijekom čitavog ovog iskustva bila posebno važna i s kojom ga čeka nastavak priče.

Nikola i Anamarija, Love Island Adria
Nikola i Anamarija, Love Island Adria FOTO: Voyo

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