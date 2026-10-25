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Love Island Adria

Spoiler alert! Laru dočekalo iznenađenje: Očekuje je susret s novim, prezgodnim bombshellom

Spoiler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
25.10.2026 21:30

Budući da se već neko vrijeme nalazila u nezavidnoj poziciji i boravila bez partnera, originalna islanderica Lara dobila je razlog za osmijeh. Gledatelji su glasovanjem odlučili kako njezina priča na Tenerifeu još nije završena, a ta se odluka sada višestruko isplatila jer joj stiže neočekivani preokret i prilika za novu romansu.

Dok su svi islanderi bili okupljeni na jednom mjestu, Lari je stigla posebna poruka koja je odmah privukla svačiju pažnju. U pismu je stajalo da u vilu stiže novi bombshell, a upravo će ga ona imati priliku prvi put upoznati na ekskluzivnom dejtu.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nema skrivanja sreće: 'Najsretnija sam na svijetu!'

Emocije su se prelijevale, a mlada islanderica uopće nije mogla sakriti koliko je ganuta podrškom publike, ali i uzbuđena zbog onoga što slijedi.

"Toliko sam se postidjela, toliko sam se naježila, toliko sam sretna i zahvalna što mi je publika omogućila da još uvijek ostanem i što misle još uvijek da moja priča nije završena", podijelila je Lara svoje dojmove.

Lara i Matija, Love Island Adria
Lara i Matija, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ipak, uz navalu sreće, priznala je da joj kroz glavu prolaze i blagi strahovi te leptirići u trbuhu.

"Jako me hvata nervoza, voljela bih pronaći nekoga da mi se zapravo stvarno svidi", iskrena je bila Lara.

Tko je novi bombshell koji stiže iz Novog Sada?

Svježu energiju u kuću donosi novo lice – 25-godišnji Matija iz Novog Sada, koji s jasnim ciljevima i velikim entuzijazmom korača u ovu avanturu.

"Ja sam Matija, imam 25 godina i dolazim iz Novog Sada. Mislim da je krajnje vrijeme za malo svježiju energiju u kući. Očekivanja su da ću definitivno imati jedno nezaboravno iskustvo, definitivno sam spreman da uđem", najavio je novi bombshell.

Matija, Love Island Adria
Matija, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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