Spoiler alert! Najemotivnije ispadanje sezone: Izlazak iz vile rasplakao i voditeljicu

U Love Island Adria emocije su svakim danom sve intenzivnije, a odnosi među islanderima neprestano se mijenjaju. Ipak, novo spajanje donijelo je trenutke koje nitko u vili nije mogao lako prihvatiti. Dečki su birali djevojke s kojima žele nastaviti svoje putovanje, a jedna je odluka završila suzama i oproštajem koji je slomio srca islanderima.

Posljednji je birao Anthony, pred kojim se našla iznimno teška odluka. Ostale su Alja i Lara, a prije nego što je izgovorio svoje ime, nije mogao sakriti emocije. Anthony je plakao i priznao da mu je to najteža odluka koju je ikada morao donijeti.