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Love Island Adria

Spoiler alert! Najemotivnije ispadanje sezone: Izlazak iz vile rasplakao i voditeljicu

Spoiler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
28.10.2026 21:00

U Love Island Adria emocije su svakim danom sve intenzivnije, a odnosi među islanderima neprestano se mijenjaju. Ipak, novo spajanje donijelo je trenutke koje nitko u vili nije mogao lako prihvatiti. Dečki su birali djevojke s kojima žele nastaviti svoje putovanje, a jedna je odluka završila suzama i oproštajem koji je slomio srca islanderima.

Posljednji je birao Anthony, pred kojim se našla iznimno teška odluka. Ostale su Alja i Lara, a prije nego što je izgovorio svoje ime, nije mogao sakriti emocije. Anthony je plakao i priznao da mu je to najteža odluka koju je ikada morao donijeti.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Izbor koji je slomio srca u vili

Na kraju je odabrao Alju, čime je Larino putovanje u vili Love Islanda završilo. Budući da je ostala bez partnera, Lara je morala napustiti show.

Anthonyjeva odluka teško je pala cijeloj ekipi. Suze nisu mogli zaustaviti ni ostali islanderi, a emotivni trenutak dirnuo je čak i voditeljicu Draganu Mićalović. U vili su uslijedili zagrljaji i oproštaji od Lare, koja se potom uputila spakirati svoje stvari.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Novi početak za Anthonyja i Alju

Odlazak koji je malo tko mogao dočekati bez suza pokazao je koliko su se islanderi povezali tijekom boravka u vili. Za Laru je ovo bio kraj njezine avanture u Love Islandu Adria, dok Anthony sada s Aljom nastavlja svoju priču, nakon odluke koja mu očito nije bila nimalo laka.

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Love Island Adria

ANKETA Tko vam je draži par - Anthony s Larom ili Aljom?

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