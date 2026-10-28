Spoiler alert! Najemotivnije ispadanje sezone: Izlazak iz vile rasplakao i voditeljicu

U Love Island Adria emocije su svakim danom sve intenzivnije, a odnosi među islanderima neprestano se mijenjaju. Ipak, novo spajanje donijelo je trenutke koje nitko u vili nije mogao lako prihvatiti. Dečki su birali djevojke s kojima žele nastaviti svoje putovanje, a jedna je odluka završila suzama i oproštajem koji je slomio srca islanderima.
Posljednji je birao Anthony, pred kojim se našla iznimno teška odluka. Ostale su Alja i Lara, a prije nego što je izgovorio svoje ime, nije mogao sakriti emocije. Anthony je plakao i priznao da mu je to najteža odluka koju je ikada morao donijeti.
Izbor koji je slomio srca u vili
Na kraju je odabrao Alju, čime je Larino putovanje u vili Love Islanda završilo. Budući da je ostala bez partnera, Lara je morala napustiti show.
Anthonyjeva odluka teško je pala cijeloj ekipi. Suze nisu mogli zaustaviti ni ostali islanderi, a emotivni trenutak dirnuo je čak i voditeljicu Draganu Mićalović. U vili su uslijedili zagrljaji i oproštaji od Lare, koja se potom uputila spakirati svoje stvari.
Novi početak za Anthonyja i Alju
Odlazak koji je malo tko mogao dočekati bez suza pokazao je koliko su se islanderi povezali tijekom boravka u vili. Za Laru je ovo bio kraj njezine avanture u Love Islandu Adria, dok Anthony sada s Aljom nastavlja svoju priču, nakon odluke koja mu očito nije bila nimalo laka.
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