Spoiler alert! Nova bombshellica je stigla, ali ovoga puta pravila igre potpuno su drugačija

Tenzije u dating showu Love Island Adria dosegnule su vrhunac. Nakon što su islanderi proteklih dana doznali da u vilu stiže novo lice, iščekivanju je konačno došao kraj, no dolazak atraktivne bombshellice ovoga puta protekao je uz posve neočekivana pravila.
Iznenadni zadatak i potraga po vili
Umjesto uobičajenog predstavljanja, nova stanarica se odmah sakrila u ispovjedaonicu i zadala svima zadatak uz poruku: "Tko prvi nađe, njegova sam."
Luka je odmah pokušao preuzeti inicijativu i povikao da krene potraga, no prednost je ovoga puta prepustio Stefanu. Dok su islanderi krenuli u uzbudljivu potragu, Mili je prva otkrila gdje se Leonarda skriva. Budući da nije gubila ni sekunde, odmah je potražila Stefana kako bi mu otkrila lokaciju i omogućila mu prednost.
Prvi dojmovi i razgovor nasamo
Nakon što ju je pronašao, Stefan i nova bombshellica odmah su se povukli na razgovor nasamo kako bi probili led. Leonarda mu je tom prilikom otkrila nekoliko detalja o sebi, podijelivši s njim da ima 27 godina i da dolazi iz Samobora.
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