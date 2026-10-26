Spoiler alert! Nova bombshellica je stigla, ali ovoga puta pravila igre potpuno su drugačija

Spoiler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Island Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

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Tenzije u dating showu Love Island Adria dosegnule su vrhunac. Nakon što su islanderi proteklih dana doznali da u vilu stiže novo lice, iščekivanju je konačno došao kraj, no dolazak atraktivne bombshellice ovoga puta protekao je uz posve neočekivana pravila.

icon-expand icon-close icon-close Love Island Adria FOTO: Voyo

Iznenadni zadatak i potraga po vili

Umjesto uobičajenog predstavljanja, nova stanarica se odmah sakrila u ispovjedaonicu i zadala svima zadatak uz poruku: "Tko prvi nađe, njegova sam."

icon-expand Valentin i Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Luka je odmah pokušao preuzeti inicijativu i povikao da krene potraga, no prednost je ovoga puta prepustio Stefanu. Dok su islanderi krenuli u uzbudljivu potragu, Mili je prva otkrila gdje se Leonarda skriva. Budući da nije gubila ni sekunde, odmah je potražila Stefana kako bi mu otkrila lokaciju i omogućila mu prednost.

icon-expand Leonarda, Love Island Adria FOTO: Voyo

Prvi dojmovi i razgovor nasamo

Nakon što ju je pronašao, Stefan i nova bombshellica odmah su se povukli na razgovor nasamo kako bi probili led. Leonarda mu je tom prilikom otkrila nekoliko detalja o sebi, podijelivši s njim da ima 27 godina i da dolazi iz Samobora.

icon-expand Leonarda, Love Island Adria FOTO: Voyo