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Love Island Adria

Spoiler alert! Nova bombshellica je stigla, ali ovoga puta pravila igre potpuno su drugačija

Spoiler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Island Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
26.10.2026 20:30

Tenzije u dating showu Love Island Adria dosegnule su vrhunac. Nakon što su islanderi proteklih dana doznali da u vilu stiže novo lice, iščekivanju je konačno došao kraj, no dolazak atraktivne bombshellice ovoga puta protekao je uz posve neočekivana pravila.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Iznenadni zadatak i potraga po vili

Umjesto uobičajenog predstavljanja, nova stanarica se odmah sakrila u ispovjedaonicu i zadala svima zadatak uz poruku: "Tko prvi nađe, njegova sam."

Valentin i Drina, Love Island Adria
Valentin i Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Luka je odmah pokušao preuzeti inicijativu i povikao da krene potraga, no prednost je ovoga puta prepustio Stefanu. Dok su islanderi krenuli u uzbudljivu potragu, Mili je prva otkrila gdje se Leonarda skriva. Budući da nije gubila ni sekunde, odmah je potražila Stefana kako bi mu otkrila lokaciju i omogućila mu prednost.

Leonarda, Love Island Adria
Leonarda, Love Island Adria FOTO: Voyo

Prvi dojmovi i razgovor nasamo

Nakon što ju je pronašao, Stefan i nova bombshellica odmah su se povukli na razgovor nasamo kako bi probili led. Leonarda mu je tom prilikom otkrila nekoliko detalja o sebi, podijelivši s njim da ima 27 godina i da dolazi iz Samobora.

Leonarda, Love Island Adria
Leonarda, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kakav će trag Leonarda ostaviti na postojeće parove i tko će joj se još pokušati približiti? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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