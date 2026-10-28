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Love Island Adria

Spoiler alert! Novi parovi u 'Love Island Adria': Pogledajte tko s kim nastavlja romansu

Spoiler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
28.10.2026 22:00

U vili showa Love Island Adria stigao je trenutak novog spajanja, a ovoga su puta odluku donosili dečki. Svaki od njih morao je odabrati djevojku s kojom želi nastaviti svoju avanturu, a njihovi izbori odredili su kako će izgledati novi parovi.

Evo kako sada izgledaju parovi u vili:

Valentin i Drina

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Matija i Leonarda

Leonarda i Matija, Love Island Adria
Leonarda i Matija, Love Island Adria FOTO: Voyo

Luka i Mili

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Gašper i Anja

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Stefan i Lidia

Lidia i Stefan, Love Island Adria
Lidia i Stefan, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthony i Alja

Alja i Anthony, Love Island Adria
Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Što donosi nastavak showa?

Novo spajanje donijelo je novu raspodjelu u vili, a sada ostaje vidjeti kako će se odnosi među islanderima razvijati. U Love Islandu Adria ništa nije konačno, a pred islanderima su novi izazovi i odluke koje bi mogle promijeniti njihove odnose.

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ANKETA Tko vam je draži par - Anthony s Larom ili Aljom?

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