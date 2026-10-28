Spoiler alert! Novi parovi u 'Love Island Adria': Pogledajte tko s kim nastavlja romansu

U vili showa Love Island Adria stigao je trenutak novog spajanja, a ovoga su puta odluku donosili dečki. Svaki od njih morao je odabrati djevojku s kojom želi nastaviti svoju avanturu, a njihovi izbori odredili su kako će izgledati novi parovi.

Novo spajanje donijelo je novu raspodjelu u vili, a sada ostaje vidjeti kako će se odnosi među islanderima razvijati. U Love Islandu Adria ništa nije konačno, a pred islanderima su novi izazovi i odluke koje bi mogle promijeniti njihove odnose.

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