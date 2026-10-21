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Love Island Adria

Spoiler alert! Pogledajte tko je napustio 'Love Island Adria' i kakve su dirljive poruke ostavili na odlasku

Spoiler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
21.10.2026 20:30

U iznimno napetim eliminacijama u kojima su sekunde odlučivale o sudbini natjecatelja, dvoje islandera moralo je zauvijek spakirati svoje kofere i napustiti show tik pred same završne borbe.

Nakon što su u opasnoj zoni završili Nikola, Lara, Anamarija i Toni, konačnu riječ imali su preostali islanderi koji su dobili nezahvalan zadatak da odaberu koga žele spasiti.

Nikola i Lara dobili drugu šansu

Nakon teških emocija, ekipa u vili odlučila je pružiti još jednu priliku Nikoli i Lari, čime su njih dvoje službeno spašeni ispadanja i nastavljaju svoju avanturu na Tenerifeu.

Ova odluka ujedno je značila automatski kraj natjecanja za Anamariju i Tonija, koji su morali odmah napustiti vilu.

Lara, Anamarija, Nikola, Toni, Love Island Adria
Lara, Anamarija, Nikola, Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dirljive poruke na odlasku: 'Nemojte plakati, jake ste žene!'

Opraštanje od islandera bilo je izrazito emotivno. Anamarija je pri izlasku nastojala zadržati vedar duh te je djevojkama s kojima je provodila dane uputila snažnu poruku podrške:

"Nemojte plakati, jake ste žene!", poručila je hrabro Anamarija, grleći islanderice.

Nikola i Anamarija, Love Island Adria
Nikola i Anamarija, Love Island Adria FOTO: Voyo

S druge strane, Toni nije skrivao koliko su mu svi u vili prirasli srcu, pa je na samom odlasku dao iskrene želje svima koji ostaju:

"Volim vas svih, želim svima da nađu ljubav u ovom showu", dirljivo je zaključio Toni i time stavio točku na svoj boravak u vili.

Toni, Love Island Adria
Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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