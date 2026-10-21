Spoiler alert! Pogledajte tko je napustio 'Love Island Adria' i kakve su dirljive poruke ostavili na odlasku

Spoiler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

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U iznimno napetim eliminacijama u kojima su sekunde odlučivale o sudbini natjecatelja, dvoje islandera moralo je zauvijek spakirati svoje kofere i napustiti show tik pred same završne borbe. Nakon što su u opasnoj zoni završili Nikola, Lara, Anamarija i Toni, konačnu riječ imali su preostali islanderi koji su dobili nezahvalan zadatak da odaberu koga žele spasiti.

Nikola i Lara dobili drugu šansu

Nakon teških emocija, ekipa u vili odlučila je pružiti još jednu priliku Nikoli i Lari, čime su njih dvoje službeno spašeni ispadanja i nastavljaju svoju avanturu na Tenerifeu. Ova odluka ujedno je značila automatski kraj natjecanja za Anamariju i Tonija, koji su morali odmah napustiti vilu.

icon-expand icon-close icon-close Lara, Anamarija, Nikola, Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dirljive poruke na odlasku: 'Nemojte plakati, jake ste žene!'

Opraštanje od islandera bilo je izrazito emotivno. Anamarija je pri izlasku nastojala zadržati vedar duh te je djevojkama s kojima je provodila dane uputila snažnu poruku podrške: "Nemojte plakati, jake ste žene!", poručila je hrabro Anamarija, grleći islanderice.

icon-expand Nikola i Anamarija, Love Island Adria FOTO: Voyo

S druge strane, Toni nije skrivao koliko su mu svi u vili prirasli srcu, pa je na samom odlasku dao iskrene želje svima koji ostaju: "Volim vas svih, želim svima da nađu ljubav u ovom showu", dirljivo je zaključio Toni i time stavio točku na svoj boravak u vili.

icon-expand Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo