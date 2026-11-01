Spoiler alert! Publika je glasala i izbacila jedan par iz 'Love Island Adria' vile

Nakon glasova islandera i publike, poznato je koja dva para nastavljaju borbu za pobjedu, a za koga je avantura na Tenerifeu završila.
Sudbonosni party i prva šokantna poruka
U vili showa Love Island Adria napetosti ne nedostaje, a svaka nova odluka može potpuno promijeniti odnose među natjecateljima. Ovoga puta u opasnosti su se našli Matija i Leonarda te Stefan i Lidia, a konačnu odluku o tome tko će nastaviti svoj put u vili donijeli su gledatelji svojim glasovima.
Dok su se islanderi zabavljali na partyju povodom Noći vještica, stigla im je poruka koja je najavila rasplet.
"Islanderi, podsjećamo da su dva para ugrožena. Večeras ćemo saznati kako će se njihova priča završiti", pisalo je u poruci.
Padaju maske: Otkriveni glasovi i odluka gledatelja
No to nije bilo sve. Ubrzo je stigla i druga poruka koja je dodatno podigla napetost među natjecateljima.
"U ovu poziciju doveli su ih glasovi ostalih islandera. Večeras maske padaju. Vrijeme je da otkrijemo tko je glasao za koga", stajalo je u poruci.
Nakon toga otkriveno je kako su pojedini parovi glasali i koga su odlučili dovesti u opasnost. No posljednju riječ ipak je imala publika, koja je svojim glasovima odlučila koji ugroženi par želi zadržati u vili.
Kraj puta za jedne, nastavak avanture za druge
Odluka je pala na Matiju i Leonardu, koji tako nastavljaju svoju ljubavnu avanturu u showu. S druge strane, za Lidiju i Stefana putovanje u Love Island Adria ovime je završilo.
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