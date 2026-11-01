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Love Island Adria

Spoiler alert! Publika je glasala i izbacila jedan par iz 'Love Island Adria' vile

Spoiler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
01.11.2026 21:00

Nakon glasova islandera i publike, poznato je koja dva para nastavljaju borbu za pobjedu, a za koga je avantura na Tenerifeu završila.

Sudbonosni party i prva šokantna poruka

U vili showa Love Island Adria napetosti ne nedostaje, a svaka nova odluka može potpuno promijeniti odnose među natjecateljima. Ovoga puta u opasnosti su se našli Matija i Leonarda te Stefan i Lidia, a konačnu odluku o tome tko će nastaviti svoj put u vili donijeli su gledatelji svojim glasovima.

Dok su se islanderi zabavljali na partyju povodom Noći vještica, stigla im je poruka koja je najavila rasplet.

"Islanderi, podsjećamo da su dva para ugrožena. Večeras ćemo saznati kako će se njihova priča završiti", pisalo je u poruci.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Padaju maske: Otkriveni glasovi i odluka gledatelja

No to nije bilo sve. Ubrzo je stigla i druga poruka koja je dodatno podigla napetost među natjecateljima.

"U ovu poziciju doveli su ih glasovi ostalih islandera. Večeras maske padaju. Vrijeme je da otkrijemo tko je glasao za koga", stajalo je u poruci.

Nakon toga otkriveno je kako su pojedini parovi glasali i koga su odlučili dovesti u opasnost. No posljednju riječ ipak je imala publika, koja je svojim glasovima odlučila koji ugroženi par želi zadržati u vili.

Lidia, Stefan, Leonarda, Matija, Love Island Adria
Lidia, Stefan, Leonarda, Matija, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kraj puta za jedne, nastavak avanture za druge

Odluka je pala na Matiju i Leonardu, koji tako nastavljaju svoju ljubavnu avanturu u showu. S druge strane, za Lidiju i Stefana putovanje u Love Island Adria ovime je završilo.

Lidia i Stefan, Love Island Adria
Lidia i Stefan, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ne propustite - Finale 'Love Island Adria' ekskluzivno za 5 dana, u petak 6. studenog, na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu. Na Voyo pratite i novu sezonu Love Island SAD koja kreće u petak, 6.11!

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