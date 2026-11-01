Spoiler alert! Publika je glasala i izbacila jedan par iz 'Love Island Adria' vile

Nakon glasova islandera i publike, poznato je koja dva para nastavljaju borbu za pobjedu, a za koga je avantura na Tenerifeu završila.

U vili showa Love Island Adria napetosti ne nedostaje, a svaka nova odluka može potpuno promijeniti odnose među natjecateljima. Ovoga puta u opasnosti su se našli Matija i Leonarda te Stefan i Lidia, a konačnu odluku o tome tko će nastaviti svoj put u vili donijeli su gledatelji svojim glasovima.

Dok su se islanderi zabavljali na partyju povodom Noći vještica, stigla im je poruka koja je najavila rasplet.

"Islanderi, podsjećamo da su dva para ugrožena. Večeras ćemo saznati kako će se njihova priča završiti", pisalo je u poruci.