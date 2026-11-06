Spoiler alert! Trećeplasirani par u finalu 'Love Islanda': 'Nama je najveća pobjeda što smo našli jedno drugo'

Veliko finale prve sezone regionalnog dating showa 'Love Island Adria' donijelo je uzbudljiv rasplet, a nakon tjedana provedenih u vili napokon smo doznali i konačni poredak omiljenih parova. Prema glasovima publike, treće mjesto osvojili su Mili i Luka.
Naime, voditeljica Dragana najprije je od četiri para finalista izdvojila dva koja će nastaviti borbu za glavnu nagradu. U superfinale su tako prošli Anja i Gašper te Drina i Valentin, dok su Mili i Luka, kao i Alja i Anthony, završili natjecanje za glavnu nagradu
"Nama je najveća pobjeda što smo našli jedno drugo"
Iako im je tako izmakla prilika za osvajanje glavne nagrade, Mili i Luka nisu skrivali da su zadovoljni onime što su dobili tijekom sudjelovanja u showu. Dragana je parovima koji nisu prošli u superfinale uputila i posebne riječi:
"Niste dobili dovoljno glasova da nastavite natjecanje u finalu, ali dobili ste jedno drugo", kazala je voditeljica.
S njezinim riječima posebno se složila Mili, koja je jasno dala do znanja da joj je ljubav koju je pronašla važnija od konačnog plasmana:
"Nama je najveća pobjeda što smo našli jedno drugo", kazala je Mili nakon proglašenja superfinalista.
Tako su Mili i Luka prvu sezonu 'Love Island Adria' završili na trećem mjestu, a kući su otišli s nečim što je, barem prema njihovim riječima, vrijednije od bilo koje nagrade – pronašli su jedno drugo.
Na Voyo pratite i novu sezonu Love Island SAD koja kreće u petak, 6.11!