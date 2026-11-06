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Love Island Adria

Spoiler alert! Trećeplasirani par u finalu 'Love Islanda': 'Nama je najveća pobjeda što smo našli jedno drugo'

Spoiler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
06.11.2026 21:45

Veliko finale prve sezone regionalnog dating showa 'Love Island Adria' donijelo je uzbudljiv rasplet, a nakon tjedana provedenih u vili napokon smo doznali i konačni poredak omiljenih parova. Prema glasovima publike, treće mjesto osvojili su Mili i Luka.

Naime, voditeljica Dragana najprije je od četiri para finalista izdvojila dva koja će nastaviti borbu za glavnu nagradu. U superfinale su tako prošli Anja i Gašper te Drina i Valentin, dok su Mili i Luka, kao i Alja i Anthony, završili natjecanje za glavnu nagradu

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Nama je najveća pobjeda što smo našli jedno drugo"

Iako im je tako izmakla prilika za osvajanje glavne nagrade, Mili i Luka nisu skrivali da su zadovoljni onime što su dobili tijekom sudjelovanja u showu. Dragana je parovima koji nisu prošli u superfinale uputila i posebne riječi:

"Niste dobili dovoljno glasova da nastavite natjecanje u finalu, ali dobili ste jedno drugo", kazala je voditeljica.

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

S njezinim riječima posebno se složila Mili, koja je jasno dala do znanja da joj je ljubav koju je pronašla važnija od konačnog plasmana:

"Nama je najveća pobjeda što smo našli jedno drugo", kazala je Mili nakon proglašenja superfinalista.

Tako su Mili i Luka prvu sezonu 'Love Island Adria' završili na trećem mjestu, a kući su otišli s nečim što je, barem prema njihovim riječima, vrijednije od bilo koje nagrade – pronašli su jedno drugo.

Na Voyo pratite i novu sezonu Love Island SAD koja kreće u petak, 6.11!

love island adria voyohr rtlhr
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