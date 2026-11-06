Spoiler alert! Trećeplasirani par u finalu 'Love Islanda': 'Nama je najveća pobjeda što smo našli jedno drugo'

Spoiler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

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Veliko finale prve sezone regionalnog dating showa 'Love Island Adria' donijelo je uzbudljiv rasplet, a nakon tjedana provedenih u vili napokon smo doznali i konačni poredak omiljenih parova. Prema glasovima publike, treće mjesto osvojili su Mili i Luka. Naime, voditeljica Dragana najprije je od četiri para finalista izdvojila dva koja će nastaviti borbu za glavnu nagradu. U superfinale su tako prošli Anja i Gašper te Drina i Valentin, dok su Mili i Luka, kao i Alja i Anthony, završili natjecanje za glavnu nagradu

icon-expand icon-close icon-close Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Nama je najveća pobjeda što smo našli jedno drugo"

Iako im je tako izmakla prilika za osvajanje glavne nagrade, Mili i Luka nisu skrivali da su zadovoljni onime što su dobili tijekom sudjelovanja u showu. Dragana je parovima koji nisu prošli u superfinale uputila i posebne riječi: "Niste dobili dovoljno glasova da nastavite natjecanje u finalu, ali dobili ste jedno drugo", kazala je voditeljica.

icon-expand Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo