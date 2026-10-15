Spoiler alert! Vila dobila dva nova 'bombshella', a njihove simpatije iznenadit će mnoge

Ovoga puta islanderi su se opušteno spremali za party kada su ih iznenadila dva nova bombshella! U vilu su samouvjereno kročili Stefan iz Beograda, 24-godišnjak koji se bavi modelingom, te Lidia, 30-godišnjakinja, također iz Beograda. Novi islanderi nisu čekali da party službeno počne kako bi se upoznali s ekipom. Čim su stigli, odmah su krenuli u razgovore s islanderima i bez ustručavanja počeli otkrivati tko im je prvi privukao pozornost.

Stefan je priznao da još nema konačan top 3, ali da su mu se zasad posebno istaknule dvije djevojke Mili i Alisa. Lidia je, s druge strane, otkrila da su joj za oko odmah zapela dvojica muškaraca, a to su Luka i Nikola. Ulazak Stefana i Lidije zasigurno će unijeti sasvim novu dinamiku u vilu, a tek ostaje vidjeti hoće li se početni favoriti pretvoriti u nešto više te kako će ostali islanderi reagirati na dolazak novih izazova i potencijalne prijetnje njihovim vezama.

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