Spoiler alert! Vila dobila dva nova 'bombshella', a njihove simpatije iznenadit će mnoge

U vili regionalnog dating showa 'Love Island Adria', napetosti, neočekivani obrati i novi odnosi svakodnevno mijenjaju atmosferu na sunčanim Tenerifeu. Dok islanderi pokušavaju pronaći ljubav i otkriti tko im najviše odgovara, svaki novi dolazak ima snagu u potpunosti promijeniti postojeće odnose.
Iznenadni ulazak prije zabave
Ovoga puta islanderi su se opušteno spremali za party kada su ih iznenadila dva nova bombshella! U vilu su samouvjereno kročili Stefan iz Beograda, 24-godišnjak koji se bavi modelingom, te Lidia, 30-godišnjakinja, također iz Beograda. Novi islanderi nisu čekali da party službeno počne kako bi se upoznali s ekipom. Čim su stigli, odmah su krenuli u razgovore s islanderima i bez ustručavanja počeli otkrivati tko im je prvi privukao pozornost.
Prve simpatije već su poznate!
Stefan je priznao da još nema konačan top 3, ali da su mu se zasad posebno istaknule dvije djevojke Mili i Alisa. Lidia je, s druge strane, otkrila da su joj za oko odmah zapela dvojica muškaraca, a to su Luka i Nikola. Ulazak Stefana i Lidije zasigurno će unijeti sasvim novu dinamiku u vilu, a tek ostaje vidjeti hoće li se početni favoriti pretvoriti u nešto više te kako će ostali islanderi reagirati na dolazak novih izazova i potencijalne prijetnje njihovim vezama.
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