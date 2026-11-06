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Love Island Adria

Spoiler alert! Zamalo do samog vrha: Evo koji je par zauzeo drugo mjesto u 'Love Island Adria'

Spoiler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
06.11.2026 21:30

Veliko finale prve sezone regionalnog dating showa 'Love Island Adria' donijelo je napetost do samog kraja. Iako im je pobjeda izmaknula u završnom okršaju, Gašper i Anja mogu biti itekako zadovoljni svojim plasmanom, s obzirom na to da su se našli u samom superfinalu i borili za naklonost publike do posljednjeg trenutka.

Drina i Valentin, Anja i Gašper, Love Island Adria
Drina i Valentin, Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nakon što je voditeljica Dragana proglasila Drinu i Valentina pobjednicima prve sezone, Gašper i Anja morali su se pomiriti s drugim mjestom. Ipak, čini se da ih konačan rezultat nije previše razočarao. Dapače, Anja nije skrivala zadovoljstvo, a pobjednicima je uputila iskrene čestitke.

"Stvarno sam sretna za Drinu i Valentina"

Iskrena reakcija nakon proglašenja pokazala je koliko je među finalistima vladalo poštovanje:

"Ja sam presretna, to što smo drugi, nisam očekivala uopće tako da sam ja presretna. I stvarno sam sretna za Drinu i Valentina jer su stvarno zaslužili", kazala je Anja nakon proglašenja.

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Za Gašpera i Anju tako je završila avantura u kojoj su, osim ljubavnog odnosa, izgradili i iskustvo koje će zasigurno pamtiti. Iako nisu odnijeli pobjedu i glavnu nagradu, drugo mjesto u prvoj sezoni 'Love Island Adrije' svakako je veliki uspjeh. S druge strane, Drina i Valentin slavili su pobjedu, a završni trenutak showa obilježila je i Valentinova odluka da osvojenih 50.000 eura podijeli s Drinom.

Na Voyo pratite i novu sezonu Love Island SAD koja kreće u petak, 6.11!

love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Spoiler alert! Evo tko su pobjednici prve sezone regionalnog dating showa 'Love Island Adria'

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