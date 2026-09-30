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Love Island Adria

Spojler alert! Alisa birala partnera i razdvojila najjači par u vili Love Islanda: 'Nisam ovo očekivao'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
30.09.2026 22:00

Epizoda showa 'Love Island Adria' donijela je dosad najveći preokret sezone! Dramatično ceremonijalno spajanje parova potpuno je pobrkalo odnose u vili, a sve zahvaljujući gledateljima koji su kormilo moći predali u ruke novoj bombshellici Alisi.

Publika presudila: Alisa prva bira!

Nakon dana ispunjenog burnim raspravama o privlačnosti i smijehom tijekom izazova s balonima, napetost na ceremoniji mogla se rezati nožem. Djevojke su preuzele glavnu riječ, no produkcija je pripremila iznenađenje gledatelji su putem aplikacije glasali za svog omiljenog novog natjecatelja i odlučili da upravo Alisa dobiva pravo prva odabrati svog partnera.

Alisa je samouvjereno ustala, naglasila kako kao bombshell mora donositi teške odluke i izgovorila ime koje je šokiralo svih Valentin!

Alisa, Love Island Adria
Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Valentin u šoku: 'Nisam ovo očekivao!'

Njezin potez u sekundi je rasturio par za koji su mnogi smatrali da ima stabilnu budućnost. Valentin je ostao vidno zatečen razvojem događaja, a na pitanje je li predosjećao ovakav rasplet događaja, odgovorio je kratko i zagonetno:

"Nisam."

S druge strane, njegova dotadašnja partnerica Drina reagirala je iznenađujuće mirno i dostojanstveno:

"Iskreno sam i očekivala ovakav potez. Alisa je napravila dobar izbor jer je Valentin stvarno super dečko, pametan i dobar lik. Sve će biti u redu!"

Valentin i Alisa, Love Island Adria
Valentin i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Hoće li Valentin uspjeti pronaći zajednički jezik s Alisom ili će žaliti za bivšom partnericom? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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