Spojler alert! Alisa birala partnera i razdvojila najjači par u vili Love Islanda: 'Nisam ovo očekivao'

Epizoda showa 'Love Island Adria' donijela je dosad najveći preokret sezone! Dramatično ceremonijalno spajanje parova potpuno je pobrkalo odnose u vili, a sve zahvaljujući gledateljima koji su kormilo moći predali u ruke novoj bombshellici Alisi.
Publika presudila: Alisa prva bira!
Nakon dana ispunjenog burnim raspravama o privlačnosti i smijehom tijekom izazova s balonima, napetost na ceremoniji mogla se rezati nožem. Djevojke su preuzele glavnu riječ, no produkcija je pripremila iznenađenje gledatelji su putem aplikacije glasali za svog omiljenog novog natjecatelja i odlučili da upravo Alisa dobiva pravo prva odabrati svog partnera.
Alisa je samouvjereno ustala, naglasila kako kao bombshell mora donositi teške odluke i izgovorila ime koje je šokiralo svih Valentin!
Valentin u šoku: 'Nisam ovo očekivao!'
Njezin potez u sekundi je rasturio par za koji su mnogi smatrali da ima stabilnu budućnost. Valentin je ostao vidno zatečen razvojem događaja, a na pitanje je li predosjećao ovakav rasplet događaja, odgovorio je kratko i zagonetno:
"Nisam."
S druge strane, njegova dotadašnja partnerica Drina reagirala je iznenađujuće mirno i dostojanstveno:
"Iskreno sam i očekivala ovakav potez. Alisa je napravila dobar izbor jer je Valentin stvarno super dečko, pametan i dobar lik. Sve će biti u redu!"
Hoće li Valentin uspjeti pronaći zajednički jezik s Alisom ili će žaliti za bivšom partnericom? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.