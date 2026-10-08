Spojler alert! Alisa donijela veliku odluku na spajanju parova: Odabrala onog s kim želi 'nešto više'

Napetost u vili 'Love Island Adria' dosegla je sam vrhunac na novoj ceremoniji spajanja parova! Djevojke su ponovno imale potpunu moć u rukama, a odluka koja je izazvala najviše uzdaha i iščekivanja bila je upravo Alisina . Pred njom su ostala dva slobodna kandidata Luka i Anthony a Alisa je trebala presuditi s kime želi nastaviti svoju otočku avanturu.

Iako je pritisak bio ogroman, Alisa nije dvojila oko toga kome želi dati pravu šansu. Objašnjavajući svoj izbor pred svima, naglasila je kako su od prvog dana građenja odnosa bili izuzetna podrška jedno drugome te da u tome vidi čvrst temelj za budućnost:

"Od prvog dana bili smo tu jedno za drugo i izgradili smo stvarno čvrst prijateljski odnos. Ali, mislim da se s vremenom može stvoriti i malo više", poručila je Alisa prije nego što je izgovorila ime svog novog partnera.