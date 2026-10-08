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Love Island Adria

Spojler alert! Alisa donijela veliku odluku na spajanju parova: Odabrala onog s kim želi 'nešto više'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
08.10.2026 22:00

Napetost u vili 'Love Island Adria' dosegla je sam vrhunac na novoj ceremoniji spajanja parova! Djevojke su ponovno imale potpunu moć u rukama, a odluka koja je izazvala najviše uzdaha i iščekivanja bila je upravo Alisina. Pred njom su ostala dva slobodna kandidata Luka i Anthony a Alisa je trebala presuditi s kime želi nastaviti svoju otočku avanturu.

Alisa, Love Island Adria
Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Pritisak na ceremoniji: 'Mislim da se s vremenom može stvoriti i malo više'

Iako je pritisak bio ogroman, Alisa nije dvojila oko toga kome želi dati pravu šansu. Objašnjavajući svoj izbor pred svima, naglasila je kako su od prvog dana građenja odnosa bili izuzetna podrška jedno drugome te da u tome vidi čvrst temelj za budućnost:

"Od prvog dana bili smo tu jedno za drugo i izgradili smo stvarno čvrst prijateljski odnos. Ali, mislim da se s vremenom može stvoriti i malo više", poručila je Alisa prije nego što je izgovorila ime svog novog partnera.

Anthony i Alisa, Love Island Adria
Anthony i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Njezin odabir izazvao je val pozitivnih reakcija među kandidatima, a odabrani kandidat sa smiješkom je prihvatio novu ulogu. Istaknuo je kako i sam želi vidjeti može li se njihovo snažno prijateljstvo pretvoriti u pravu romantičnu vezu.

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ANKETA Vidite li vi kemiju između Alje i Anthonyja?

Komentari gledatelja unijeli opći kaos: Publika želi ispitati kemiju između Alje i Anthonyja!

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