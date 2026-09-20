Spojler alert! Bombshelli donijeli odluku, a onda je nastao potop suza: Jedan Islander zauvijek napustio vilu

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

icon-close

Nakon vrućih striptiz točaka i ulaska novih 'bombshella', u vili 'Love Island Adria' pale su sve maske. Dva nova Islander, obojica imena Luka, dobili su tajni zadatak koji je iz temelja uzdrmao odnose – a ceremonija oko vatre završila je potokom suza i izbacivanjem jednog od najdražih natjecatelja.

icon-expand icon-close icon-close Luka i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tajni zadatak preokrenuo sve karte

Atmosfera na okupljanju oko vatre mogla se rezati nožem kada su novopridošli imenjaci morali obznaniti svoje odluke. Prvi Luka odabrao je Alju, kojoj je to bila druga šansa za ostanak nakon što ju je Anthony ranije ostavio zbog Lare. No, pravi šok uslijedio je kada je drugi Luka morao izreći svoje ime. Zbog dobre energije i kemije, za svoju je partnericu odabrao Taru, što je značilo samo jedno – Vukašin je ostao sam i morao je istog trenutka zauvijek napustiti vilu.

icon-expand Tara i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dirljiv oproštaj

Njegovo iznenadno ispadanje izazvalo je pravu nevjericu i emotivni slom u kući. Djevojke nisu mogle suspregnuti emocije, pa su se Mili, Tara i Lara potpuno i ispratile svog dotadašnjeg cimera. Vukašin se ponio dostojanstveno i u svom stilu emotivno se oprostio od Islandera koji su ostali bez teksta: "Svi ostali ste me jako dirnuli. Uzeli ste velik dio mog srca. Svi. Baš jedinstveno iskustvo i ne žalim ni jedan trenutak!"

icon-expand Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo