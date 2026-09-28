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Love Island Adria

Spojler alert! Dva nova bombshella ušla u vilu: 'Očekujem da se zaljubim...'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
28.09.2026 20:35

Nakon niza tajnih zadataka i opasnih drama u vili 'Love Islanda Adria', Islandere je dočekalo šokantno iznenađenje! Iza misterioznih plavih vrata krila se nagrada koja je u sekundi pomrsila račune već postojećim parovima ušli su novi bombshelli koji su stigli s jasnim ciljem: pronaći pravu ljubav i napraviti opći kaos!

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

'Alisa u zemlji čudesa' i opasni frajer koji ide 'glavom kroz zid'

Iza plavih vrata pojavila se vrckava Alisa (23) iz Doboja, koja je diplomirala kriminalistiku u dalekoj Kaliforniji. Njezin ulazak odmah je izbio zrak muškom dijelu vile, a jedan Islander je ostao toliko očaran da ju je bez razmišljanja usporedio s princezom, poručivši kako izgleda baš poput "Alise u zemlji čudesa".

Mijo i Alisa, Love Island Adria
Mijo i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

S druge strane, djevojkama se lice ozarilo čim su ugledale markantnog Miju (29), koji trenutno živi u Frankfurtu. Samouvjereni Mijo od prve sekunde nije skrivao svoj stav:

"U životu ne vidim nikakve prepreke, kroz probleme uvijek idem hrabro glavom kroz zid!"

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Love Island Adria

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