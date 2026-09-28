Spojler alert! Dva nova bombshella ušla u vilu: 'Očekujem da se zaljubim...'

Nakon niza tajnih zadataka i opasnih drama u vili 'Love Islanda Adria' , Islandere je dočekalo šokantno iznenađenje! Iza misterioznih plavih vrata krila se nagrada koja je u sekundi pomrsila račune već postojećim parovima ušli su novi bombshelli koji su stigli s jasnim ciljem: pronaći pravu ljubav i napraviti opći kaos!

Iza plavih vrata pojavila se vrckava Alisa (23) iz Doboja, koja je diplomirala kriminalistiku u dalekoj Kaliforniji. Njezin ulazak odmah je izbio zrak muškom dijelu vile, a jedan Islander je ostao toliko očaran da ju je bez razmišljanja usporedio s princezom, poručivši kako izgleda baš poput "Alise u zemlji čudesa".

S druge strane, djevojkama se lice ozarilo čim su ugledale markantnog Miju (29), koji trenutno živi u Frankfurtu. Samouvjereni Mijo od prve sekunde nije skrivao svoj stav:

"U životu ne vidim nikakve prepreke, kroz probleme uvijek idem hrabro glavom kroz zid!"

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