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Love Island Adria

Spojler alert! Glasovi publike presudili i jedan par izbačen iz vile: 'Brine me budućnost s njom'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
04.10.2026 22:00

Napetosti, sukobi i neočekivani obrati obilježili su najnoviju epizodu showa Love Island Adria. Uzburkane strasti dosegle su vrhunac kada je voditeljica Dragana Mićalović prekinula zabavu i objavila rezultate glasovanja gledatelja, a vilu je morao napustiti par koji je mnogima prirastao srcu.

Prekid zabave i strogi sud gledatelja

Nakon burnog dana ispunjenog sportskim natjecanjem u kojem su djevojke odnijele pobjedu nad mladićima, te ozbiljnih tenzija između Mili i Gašpera, kandidati su se pripremali za opuštenu večernju zabavu. No, dobro raspoloženje nije dugo potrajalo jer je atmosferu prekinuo dolazak voditeljice Gage.

Ona je natjecatelje odmah okupila oko vatre i zatražila od njih da odlože čaše. Prije samog iznošenja rezultata glasanja publike, otvorene su teme narušenog povjerenja u vili, što je dodatno pojačalo nervozu među kandidatima koji su strahovali za svoj ostanak u emisiji.

Parovi, Love Island Adria
Parovi, Love Island Adria FOTO: Voyo

Roberto i Loren napuštaju vilu

Gledatelji su svojim glasovima presudili, a Gaga je obznanila da Roberto i Loren dobivaju najmanji broj glasova. Odluka je pala da upravo oni te večeri moraju napustiti vilu i oprostiti se od ostalih kandidata s kojima su dijelili prostor u proteklom razdoblju.

Roberto je vijest primio prilično mirno. Komentirao je kako život ide dalje te da je u emisiji uspio pronaći ono po što je došao. Loren je također priznala da je u show došla tražiti ljubav, ali da se doista nije nadala kako će je unutar vile i pronaći.

Loren i Roberto, Love Island Adria
Loren i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Odlazak para izmamio je suze kod nekih Islandera, a voditeljica im je poručila da su očito osvojili srce jedno drugome i zaželjela im sreću u budućnosti.

Izazovi izvan showa

Iako su pronašli zajednički jezik, budućnost izvan izolacije donosi nove izazove. Roberto je priznao kako ga u jednu ruku malo brine činjenica što je Loren s drugog kontinenta, ali ga tješi njihov raniji razgovor. Naglasio je kako mu je ona rekla da je za ljubav spremna napraviti sve, pa je siguran da će sve na kraju biti dobro.

Roberto i Loren, Love Island Adria
Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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