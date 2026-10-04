Spojler alert! Glasovi publike presudili i jedan par izbačen iz vile: 'Brine me budućnost s njom'

Napetosti, sukobi i neočekivani obrati obilježili su najnoviju epizodu showa Love Island Adria. Uzburkane strasti dosegle su vrhunac kada je voditeljica Dragana Mićalović prekinula zabavu i objavila rezultate glasovanja gledatelja, a vilu je morao napustiti par koji je mnogima prirastao srcu.
Prekid zabave i strogi sud gledatelja
Nakon burnog dana ispunjenog sportskim natjecanjem u kojem su djevojke odnijele pobjedu nad mladićima, te ozbiljnih tenzija između Mili i Gašpera, kandidati su se pripremali za opuštenu večernju zabavu. No, dobro raspoloženje nije dugo potrajalo jer je atmosferu prekinuo dolazak voditeljice Gage.
Ona je natjecatelje odmah okupila oko vatre i zatražila od njih da odlože čaše. Prije samog iznošenja rezultata glasanja publike, otvorene su teme narušenog povjerenja u vili, što je dodatno pojačalo nervozu među kandidatima koji su strahovali za svoj ostanak u emisiji.
Roberto i Loren napuštaju vilu
Gledatelji su svojim glasovima presudili, a Gaga je obznanila da Roberto i Loren dobivaju najmanji broj glasova. Odluka je pala da upravo oni te večeri moraju napustiti vilu i oprostiti se od ostalih kandidata s kojima su dijelili prostor u proteklom razdoblju.
Roberto je vijest primio prilično mirno. Komentirao je kako život ide dalje te da je u emisiji uspio pronaći ono po što je došao. Loren je također priznala da je u show došla tražiti ljubav, ali da se doista nije nadala kako će je unutar vile i pronaći.
Odlazak para izmamio je suze kod nekih Islandera, a voditeljica im je poručila da su očito osvojili srce jedno drugome i zaželjela im sreću u budućnosti.
Izazovi izvan showa
Iako su pronašli zajednički jezik, budućnost izvan izolacije donosi nove izazove. Roberto je priznao kako ga u jednu ruku malo brine činjenica što je Loren s drugog kontinenta, ali ga tješi njihov raniji razgovor. Naglasio je kako mu je ona rekla da je za ljubav spremna napraviti sve, pa je siguran da će sve na kraju biti dobro.
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