Spojler alert! Jedan dečko priznao sočne detalje: 'Nas dvoje smo radili sve što se u krevetu može raditi'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

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Dok neki u vili 'Love Island Adria' i dalje paze na svaki svoj pokret i riječ pred budnim okom javnosti, drugi više nemaju baš nikakvih kočnica! Novi dan na otoku donio je nikad otvorenije razgovore o intimnosti.

Vrele rasprave pod kamerama: 'Svi čekaju Hideaway!'

Podijeljeni u muške i ženske grupe, dotaknuli su se goruće teme seksa u vili i pitanja mogu li izdržati tjedne bez akcije. Dok jedni čvrsto tvrde da im za potpunu opuštenost trebaju prave emocije i privatnost, drugi su priznali da je iznimno teško obuzdati strasti u sobi u kojoj se noću s raznih strana čuju neobični zvukovi i šaputanja.

icon-expand icon-close icon-close Islanderi, Love Island Adria FOTO: Voyo

Većina se složila oko jednog: radije bi pričekali ulazak u Hideaway kako bi dobili makar malo priželjkivane intime daleko od ostalih drugih. Ipak, pokazalo se da nedostatak vlastitog prostora nekima uopće nije prepreka!

Priznanje koje je zapalilo vilu: 'Grlimo se jako, možda najjače od svih!'

Gašper je bez ikakvog srama i ustručavanja odlučio otkriti pravu istinu o svojoj dinamici s Mili. "Radili smo u krevetu sve što se može raditi u krevetu, grlimo se jako, jako se grlimo, možda najjače od svih!", priznao je Gašper sa zagonetnim osmijehom na licu.

icon-expand Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo