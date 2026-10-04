Spojler alert! Jedan dečko priznao sočne detalje: 'Nas dvoje smo radili sve što se u krevetu može raditi'

Dok neki u vili 'Love Island Adria' i dalje paze na svaki svoj pokret i riječ pred budnim okom javnosti, drugi više nemaju baš nikakvih kočnica! Novi dan na otoku donio je nikad otvorenije razgovore o intimnosti.
Vrele rasprave pod kamerama: 'Svi čekaju Hideaway!'
Podijeljeni u muške i ženske grupe, dotaknuli su se goruće teme seksa u vili i pitanja mogu li izdržati tjedne bez akcije. Dok jedni čvrsto tvrde da im za potpunu opuštenost trebaju prave emocije i privatnost, drugi su priznali da je iznimno teško obuzdati strasti u sobi u kojoj se noću s raznih strana čuju neobični zvukovi i šaputanja.
Većina se složila oko jednog: radije bi pričekali ulazak u Hideaway kako bi dobili makar malo priželjkivane intime daleko od ostalih drugih. Ipak, pokazalo se da nedostatak vlastitog prostora nekima uopće nije prepreka!
Priznanje koje je zapalilo vilu: 'Grlimo se jako, možda najjače od svih!'
Gašper je bez ikakvog srama i ustručavanja odlučio otkriti pravu istinu o svojoj dinamici s Mili.
"Radili smo u krevetu sve što se može raditi u krevetu, grlimo se jako, jako se grlimo, možda najjače od svih!", priznao je Gašper sa zagonetnim osmijehom na licu.
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