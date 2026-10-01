Spojler alert! Jedan Islander napustio vilu nakon brutalnog spajanja: 'Išao sam sa srcem sto posto!'

Najnovije spajanje parova u vili 'Love Island Adria' donijelo je pravu dramu i izbacivanje koje je u potpunosti promijenilo karte među Islanderima. Djevojke su ovog puta imale sve konce u svojim rukama, a za jednog Islandera više nije bilo mjesta pod vrelim suncem vile morao je spakirati kofere i zauvijek napustiti rajski otok!
Brutalna završnica na ceremoniji: Djevojke birale, tri muškarca strepila od ispadanja!
Atmosfera u vili bila je nabijena nervozom jer su cure birale s kim žele nastaviti svoju ljubavnu avanturu, dok su dečki u neizvjesnosti čekali svoju sudbinu. Redom su se popunjavala mjesta, a na samom kraju u ringu za ostanak ostala su tri dobro poznata lica Mijo, Luka i Anthony.
Odluka o njihovoj sudbini pala je na Alju i Laru. Alja je odlučila poslušati svoje osjećaje i za partnera odabrala Luku, dok je odluka za posljednji par pala na Laru. Lara je izgovorila Anthonyjevo ime, osiguravši mu daljnji ostanak u igri.
Mijo ostao bez partnerice i ispao iz showa: 'Nekad je tako u životu...'
Ovakav rasplet značio je samo jedno Mijo je ostao jedini natjecatelj bez partnerice. Kako pravila 'Love Islanda' ne opraštaju soliranje nakon ceremonije spajanja, voditeljica mu je priopćila neizbježnu vijest i zamolila ga da napusti vilu.
Iako je u showu proveo relativno kratko vrijeme, Mijo je kući otišao uzdignute glave i bez ikakve gorčine:
"Nekad je tako u životu. Što je, tu je. Išao sam sa srcem sto posto i ne bih ništa mijenjao. Zadovoljan sam, to je bilo jedno novo iskustvo i naravno, drago mi je što sam bio tu i što sam upoznao drage ljude!"
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