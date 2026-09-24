Spojler alert! Jedna djevojka u suzama napustila vilu: 'Ovdje sam pronašla ljubav na drugačiji način'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

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Okupljanje oko vatre u vili 'Love Islanda Adria' donijelo je pravu lavinu emocija, gorke suze i još jedno šokantno izbacivanje! Ovoga puta birali su isključivo muškarci, a djevojka koja je ostala bez partnera morala je zauvijek spakirati kofere i napustiti Tenerife.

Priznanje bez zadrške: Nema romantične kemije

Ulazak nove natjecateljice Anje unio je nemir među stanare, a u njezinom se fokusu odmah našao mlađi Luka, koji se do tada nalazio u paru s Tarom. Unatoč trudima da izgrade odnos, Tara i Luka brzo su shvatili da među njima jednostavno nema romantične iskre. U mirnom i iznimno otvorenom razgovoru daleko od ostalih, Tara mu je priznala kako je pokušavala ostati pozitivna i pružiti šansu, no da prema njemu ne osjeća ništa više od prijateljstva. Luka je prihvatio njezine riječi, priznavši da ni sam ne vidi potencijal za nešto dublje. No, taj mirni dogovor ubrzo je dobio neočekivanu i surovu težinu pred cijelom vilom.

icon-expand icon-close icon-close Tara, Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Suze i dostojanstven oproštaj od otoka

Dok su ostali momci Gašper, Antonio i Valentino bez stresa potvrdili svoje stabilne parove, sve su oči bile uprte u Luku. Pred njim su ostale stajati Tara i nova otočanka Anja, a njegova je odluka značila direktno izbacivanje za jednu od njih. Vidno nervozan, Luka je prelomio i izgovorio Anjino ime, poslavši Taru kući. Unatoč šoku i tuzi, Tara je vilu napustila uzdignute glave i bez gorčine, istaknuvši kroz suze kako joj je najvažnije što je ostala vjerna i autentična sebi: "Nisam htjela biti s nekim zbog pogrešnih razloga. Pronašla sam ljubav na drugi način. Ovdje je puno ljudi s kojima sam se nevjerojatno povezala, osjećam da me jako vole i bili su cijelo vrijeme uz mene. Ne bih sada mogla zamisliti život bez njih."

icon-expand Tara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Oštre kritike na račun Luke: 'Njegova nesigurnost je dovela do ovoga!'

Tarin emotivan odlazak slomio je srca ostalim stanovnicima vile, a oproštaj je protekao uz dirljive zagrljaje i jecaje. No, čim se situacija malo smirila, dečki nisu skrivali ogorčenost Lukinim postupkom. Izdvojivši se sa strane, momci su žestoko osudili njegovu neodlučnost, podsjetivši na ironiju cijele situacije upravo je Luka nedavno presudio Vukašinu i poslao ga kući kako bi gradio odnos s Tarom, da bi na kraju upravo nju izbacio zbog nove djevojke: "Njegova nesigurnost je dovela do ovoga. Vidiš što se dogodi kad nisi sto posto iskren, kad ne znaš što želiš i kad ne doneseš odluku do kraja."

icon-expand Lara, Tara, Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo