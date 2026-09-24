Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Spojler alert! Jedna djevojka u suzama napustila vilu: 'Ovdje sam pronašla ljubav na drugačiji način'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
24.09.2026 22:00

Okupljanje oko vatre u vili 'Love Islanda Adria' donijelo je pravu lavinu emocija, gorke suze i još jedno šokantno izbacivanje! Ovoga puta birali su isključivo muškarci, a djevojka koja je ostala bez partnera morala je zauvijek spakirati kofere i napustiti Tenerife.

Priznanje bez zadrške: Nema romantične kemije

Ulazak nove natjecateljice Anje unio je nemir među stanare, a u njezinom se fokusu odmah našao mlađi Luka, koji se do tada nalazio u paru s Tarom. Unatoč trudima da izgrade odnos, Tara i Luka brzo su shvatili da među njima jednostavno nema romantične iskre.

U mirnom i iznimno otvorenom razgovoru daleko od ostalih, Tara mu je priznala kako je pokušavala ostati pozitivna i pružiti šansu, no da prema njemu ne osjeća ništa više od prijateljstva. Luka je prihvatio njezine riječi, priznavši da ni sam ne vidi potencijal za nešto dublje. No, taj mirni dogovor ubrzo je dobio neočekivanu i surovu težinu pred cijelom vilom.

Tara, Luka, Love Island Adria
Tara, Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Suze i dostojanstven oproštaj od otoka

Dok su ostali momci Gašper, Antonio i Valentino bez stresa potvrdili svoje stabilne parove, sve su oči bile uprte u Luku. Pred njim su ostale stajati Tara i nova otočanka Anja, a njegova je odluka značila direktno izbacivanje za jednu od njih.

Vidno nervozan, Luka je prelomio i izgovorio Anjino ime, poslavši Taru kući. Unatoč šoku i tuzi, Tara je vilu napustila uzdignute glave i bez gorčine, istaknuvši kroz suze kako joj je najvažnije što je ostala vjerna i autentična sebi:

"Nisam htjela biti s nekim zbog pogrešnih razloga. Pronašla sam ljubav na drugi način. Ovdje je puno ljudi s kojima sam se nevjerojatno povezala, osjećam da me jako vole i bili su cijelo vrijeme uz mene. Ne bih sada mogla zamisliti život bez njih."

Tara, Love Island Adria
Tara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Oštre kritike na račun Luke: 'Njegova nesigurnost je dovela do ovoga!'

Tarin emotivan odlazak slomio je srca ostalim stanovnicima vile, a oproštaj je protekao uz dirljive zagrljaje i jecaje. No, čim se situacija malo smirila, dečki nisu skrivali ogorčenost Lukinim postupkom.

Izdvojivši se sa strane, momci su žestoko osudili njegovu neodlučnost, podsjetivši na ironiju cijele situacije upravo je Luka nedavno presudio Vukašinu i poslao ga kući kako bi gradio odnos s Tarom, da bi na kraju upravo nju izbacio zbog nove djevojke:

"Njegova nesigurnost je dovela do ovoga. Vidiš što se dogodi kad nisi sto posto iskren, kad ne znaš što želiš i kad ne doneseš odluku do kraja."

Lara, Tara, Drina, Love Island Adria
Lara, Tara, Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria tara love island adria
Love Island Adria

Loren uzela stvar u svoje ruke u golišavom izazovu: 'Robi je imao priliku lizati mene, a sada je došla moja prilika!'

Love Island Adria

Dečki slavili dan samo za njih, cure ostale u šoku zbog djetinjastog ispada: 'Kao da sam došla u zoološki vrt kod kaveza s gorilama!'

Moglo bi te zanimati

Oni su prvi par koji napušta Love Island Adria! Marija Tereza i Jovan slažu se s gledateljima showa: 'Nismo se poklopili'

Alja se rasplakala pred kamerama: 'Nisam imala dobrog tatu, zato želim muškarca koji će biti uzor mojoj budućoj kćeri!'

Dečki slavili dan samo za njih, cure ostale u šoku zbog djetinjastog ispada: 'Kao da sam došla u zoološki vrt kod kaveza s gorilama!'

Najvrući izazov dosad! Mili prešla sve granice s Gašperom: 'Oni su to i prije radili'

Želiš prodrmati vilu 'Love Islanda Adria'? Evo zašto je vrijeme da postaneš bombshell

Jovanu je Marija Tereza dosadna: 'Što god da ona meni govori, mene to ne zanima'

Pročitaj na Net.hr
Sjećate se male Willow? Pamtimo je kao slatkicu, a danas plijeni pažnju provokativnim izdanjima
Talijanski zavodnik se oženio: Damiano David rekao 'da' američkoj glumici u srcu Toskane
Susan Sarandon uhićena na prosvjedu protiv Netanyahua: Odveli je u lisicama
Od tajne ljubavi i velikog skandala do 4 kćeri i kobnog leta: Ovo je priča o Kobeu i Vanessi
Marina Opačak Bilić nakon Sabora otkriva što sprema: ‘Politika je i dalje jedna od mojih strasti'
Prozirni top, čipka i dizajnerski detalji: Je li ovo jedno od najboljih izdanja J.Lo?
Tko je bila baka kralja Charlesa? Ovo je luda priča o gluhoj princezi koja je postala časna
Melissa, jesi li to ti? Godinama se borila s kilogramima, a danas izgleda neprepoznatljivo
Zašto Eva Longoria čisti bazen u večernjoj haljini i štiklama? Prizor koji vraća u 2004.
'Divlje pčele' šokirale gledatelje Teodorinom smrću, Arija Rizvić im se sada obratila