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Love Island Adria

Spojler alert! Lara presretna zbog njegovog povratka u vilu: 'Dečki su mislili da su se riješili konkurencije'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
09.10.2026 22:00

Glasovi publike odlučili su tko dobiva drugu šansu, a ovaj povratak posebno je razveselio Laru, kojoj su se napokon ostvarile želje.

Neočekivani povratak u show

Publika je imala priliku glasati i odlučiti tko će se od izbačenih kandidata vratiti u igru. Na iznenađenje mnogih, a ponajviše muškog dijela ekipe koji se već lagano opustio, u vilu je ponovno ušetao stari poznanik i bombshell. "Dečki su mislili da su se riješili konkurencije, ali ponovno ulazim kroz ova vrata", izjavio je on po samom ulasku Luka, jasno dajući do znanja da njegova priča ovdje još uvijek nije završena.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Larin najbolji trenutak u showu

Lara jednostavno nije mogla sakriti svoje oduševljenje ovim razvojem događaja. Nakon nekoliko izrazito teških dana u kući i nesuglasica s bivšim partnerom, ovo joj je došlo kao savršeno osvježenje. "Nema šanse da se on vratio, ovo je moj najbolji momenat u vili ikada", priznala je pred svima.

Njihov susret bio je prepun osmijeha i dobrih vibracija, a ubrzo je pao i poljubac. Lara je u razgovoru potvrdila da je ovo točno ono što joj je falilo te da se osjeća kao da joj je "anđeo pao s neba".

Luka i Lara, Love Island Adria
Luka i Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Sada kada su oboje ponovno pod istim krovom, planiraju ići korak po korak i polako graditi svoj odnos bez bespotrebnih drama koje su do sada obilježavale njihov boravak.

Pred natjecateljima je još jedan neizvjestan tjedan prepun novih izazova i potencijalnih iskrica. Gledatelji i dalje drže konce u svojim rukama, a glasanje putem aplikacije zasigurno će donijeti još pokoje iznenađenje.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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