Spojler alert! Lara presretna zbog njegovog povratka u vilu: 'Dečki su mislili da su se riješili konkurencije'

Publika je imala priliku glasati i odlučiti tko će se od izbačenih kandidata vratiti u igru. Na iznenađenje mnogih, a ponajviše muškog dijela ekipe koji se već lagano opustio, u vilu je ponovno ušetao stari poznanik i bombshell. "Dečki su mislili da su se riješili konkurencije, ali ponovno ulazim kroz ova vrata", izjavio je on po samom ulasku Luka, jasno dajući do znanja da njegova priča ovdje još uvijek nije završena.

Lara jednostavno nije mogla sakriti svoje oduševljenje ovim razvojem događaja. Nakon nekoliko izrazito teških dana u kući i nesuglasica s bivšim partnerom, ovo joj je došlo kao savršeno osvježenje. "Nema šanse da se on vratio, ovo je moj najbolji momenat u vili ikada", priznala je pred svima.

Njihov susret bio je prepun osmijeha i dobrih vibracija, a ubrzo je pao i poljubac. Lara je u razgovoru potvrdila da je ovo točno ono što joj je falilo te da se osjeća kao da joj je "anđeo pao s neba".