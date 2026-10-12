Spojler alert! Nova bombshell djevojka ušetala u vilu s jasnom porukom: 'Pripremite se, diva ulazi!'

Upravo kada se činilo da su se strasti smirile, prezgodna nova bombshell djevojka samouvjereno je ušetala pred kamere. Svojim dolaskom poslala je jasnu i opasnu poruku islanderima te u potpunosti najavila promjenu pravila igre!
Tajanstvena poruka iz Slovenije i strah od bivše
Sve je počelo kada je Gašper u potpunoj tajnosti primio pomalo zabrinjavajuću poruku u kojoj je stajalo da pošiljateljica ima let za Tenerife te mu šalje tople pozdrave iz Slovenije.
"Jučer sam dobio poruku. Nisam ni s kim popričao o tome, nikome nisam to rekao. Zbog poruke sam možda malo nervozan. Samo čekam da vidim tko je ta osoba, tko je ta cura", priznao je Gašper s vidnom nervozom.
Odmah je posumnjao da se radi o duhu iz prošlosti. Svoju brigu povjerio je samo nekolicini najbližih prijatelja, pokušavajući u nevjerici pogoditi koja bi od njegovih bivših djevojaka mogla ušetati kroz vrata vile. Među imenima koja je strepeći nabrajao našlo se upravo i ime Ana-Marije: "Ja sam 90 posto siguran da je to neka bivša cura", izjavio je zabrinuto.
Upad na modnu reviju: 'Pripremite se, diva ulazi!'
Večer je bila rezervirana za zabavu jer su djevojke priredile glamuroznu modnu reviju za muški dio ekipe. No, opuštenu atmosferu i zvižduke oduševljenja mogao bi prekinuti dolazak 26-godišnje atraktivne Ana-Marije!
"Nadam se da je spreman za malo turbulencija... Došla sam ih postaviti na njihovo mjesto! Pripremite se, diva ulazi", poručila je bez ikakvog ustručavanja.
Kako će Gašperova trenutna partnerica Mili reagirati na ovu dramatičnu pojavu i hoće li njihova veza preživjeti test iz prošlosti, ostaje nam za vidjeti. Jedno je sigurno mirni dani na Tenerifeu i službeno su završeni!
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