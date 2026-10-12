Spojler alert! Nova bombshell djevojka ušetala u vilu s jasnom porukom: 'Pripremite se, diva ulazi!'

Upravo kada se činilo da su se strasti smirile, prezgodna nova bombshell djevojka samouvjereno je ušetala pred kamere. Svojim dolaskom poslala je jasnu i opasnu poruku islanderima te u potpunosti najavila promjenu pravila igre!

Sve je počelo kada je Gašper u potpunoj tajnosti primio pomalo zabrinjavajuću poruku u kojoj je stajalo da pošiljateljica ima let za Tenerife te mu šalje tople pozdrave iz Slovenije.

"Jučer sam dobio poruku. Nisam ni s kim popričao o tome, nikome nisam to rekao. Zbog poruke sam možda malo nervozan. Samo čekam da vidim tko je ta osoba, tko je ta cura", priznao je Gašper s vidnom nervozom.

Odmah je posumnjao da se radi o duhu iz prošlosti. Svoju brigu povjerio je samo nekolicini najbližih prijatelja, pokušavajući u nevjerici pogoditi koja bi od njegovih bivših djevojaka mogla ušetati kroz vrata vile. Među imenima koja je strepeći nabrajao našlo se upravo i ime Ana-Marije: "Ja sam 90 posto siguran da je to neka bivša cura", izjavio je zabrinuto.