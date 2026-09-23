Spojler alert! Nova bombshellica zapalila vilu: 'Ja nisam ovdje došla igrati sigurnu igru, riskirat ću!'

Dok su djevojke uživale u mirnom poslijepodnevu uz bazen i šampanjac misleći da im partneri samo pretresaju muške teme na osami, produkcija 'Love Islanda Adria' pripremila je potez koji je u sekundi izazvao pravu paniku. Na muško druženje stigla je nova Islanderica, opasna bombshellica spremna unijeti potpuni nemir među zauzete dečke i razmontirati najjače parove u vili.
'Nisam došla igrati na sigurno!'
Kada su dečki opušteno ispijali pića na svom "Boys day out" izletu, pred njima se iznenada pojavila 27-godišnja Anja iz Slovenije. Njezin neočekivani ulazak izazvao je trenutni šok i tajac među dečkima, a nova stanarka odmah je srušila sve iluzije da namjerava ići linijom manjeg otpora:
"Ja nisam ovdje došla igrati nekakvu sigurnu igru. Došla sam da riskiram, jer u stvarnom životu sam takva osoba da volim riskirati i pokušavati različite stvari!"
Svjesna da ulazi na opasan teren, Anja je odmah krenula u ispitivanje snaga. Iako su joj dečki dali do znanja da su pojedinci, poput Roberta i Gašpera, u potpunosti zatvoreni za nove opcije, činjenica da je Roberto proglašen "najnedostižnijim" samo joj je dala dodatni motiv.
Odanost na najtežem testu
Na privatnom spoju Anja je zaigrala na sve ili ništa i izravno pitala Islandera postoji li šansa za njih dvoje ili je osuđen samo na prijateljsku zonu. Iako mu je laskala pažnja atraktivne Slovenke, on je za sada ostao nepokolebljiv i vjeran, poručivši da je njegovo srce u vili zauzeto.
No, Anjin ulazak dokazao je da u showu više nema sigurnih zona te da je spreman teren za ozbiljne ljubomorne ispade i nove udarce.
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