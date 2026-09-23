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Love Island Adria

Spojler alert! Nova bombshellica zapalila vilu: 'Ja nisam ovdje došla igrati sigurnu igru, riskirat ću!'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
23.09.2026 22:10

Dok su djevojke uživale u mirnom poslijepodnevu uz bazen i šampanjac misleći da im partneri samo pretresaju muške teme na osami, produkcija 'Love Islanda Adria' pripremila je potez koji je u sekundi izazvao pravu paniku. Na muško druženje stigla je nova Islanderica, opasna bombshellica spremna unijeti potpuni nemir među zauzete dečke i razmontirati najjače parove u vili.

'Nisam došla igrati na sigurno!'

Kada su dečki opušteno ispijali pića na svom "Boys day out" izletu, pred njima se iznenada pojavila 27-godišnja Anja iz Slovenije. Njezin neočekivani ulazak izazvao je trenutni šok i tajac među dečkima, a nova stanarka odmah je srušila sve iluzije da namjerava ići linijom manjeg otpora:

"Ja nisam ovdje došla igrati nekakvu sigurnu igru. Došla sam da riskiram, jer u stvarnom životu sam takva osoba da volim riskirati i pokušavati različite stvari!"

Bombshell, Love Island Adria
Bombshell, Love Island Adria FOTO: Voyo

Svjesna da ulazi na opasan teren, Anja je odmah krenula u ispitivanje snaga. Iako su joj dečki dali do znanja da su pojedinci, poput Roberta i Gašpera, u potpunosti zatvoreni za nove opcije, činjenica da je Roberto proglašen "najnedostižnijim" samo joj je dala dodatni motiv.

Anja, Love Island Adria
Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Odanost na najtežem testu

Na privatnom spoju Anja je zaigrala na sve ili ništa i izravno pitala Islandera postoji li šansa za njih dvoje ili je osuđen samo na prijateljsku zonu. Iako mu je laskala pažnja atraktivne Slovenke, on je za sada ostao nepokolebljiv i vjeran, poručivši da je njegovo srce u vili zauzeto.

No, Anjin ulazak dokazao je da u showu više nema sigurnih zona te da je spreman teren za ozbiljne ljubomorne ispade i nove udarce.

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love island adria
Love Island Adria

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