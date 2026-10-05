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Love Island Adria

Spojler alert! Novi 'bombshell' ne gubi vrijeme: Pao vatreni poljubac koji je šokirao vilu

Brzi spojevi donijeli su dosad najžešći val uzbuđenja, a posebno se istaknuo intimni i nevjerojatno strastveni trenutak koji je svima dao do znanja da prava igra tek počinje!

RTL.hr
05.10.2026 22:10

Odlazak Roberta, Loren i Luke ostavio je duboke rane na ukućanima. Mili i Gašper našli su se u ozbiljnoj kriznoj spiralizaciji prvenstveno zbog njegovog impulzivnog ponašanja i potpunog izostanka pažnje u ključnim trenucima. Iako je Gašper pokušao spasiti stvar sazivanjem svih ukućana i javnom isprikom, Mili je presjekla i donijela definitivnu odluku da okreće novi list te da je spremna upoznavati druge muškarce.

Mili, Gašper, Love Island Adria
Mili, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Raspad sistema: Iskrena priznanja i kraj lažnih odnosa

Ljubavni brodolom nije zaobišao ni Laru i Anthonyja. Lara je otvorila dušu i priznala da se osjeća samo kao "sigurna opcija" jer s Anthonyjem danima nije imala nikakvu dublju komunikaciju. Nakon iskrenog razgovora oči u oči, oboje su shvatili da se početna iskra ugasila te su bez daljnjeg forsiranja službeno stavili točku na svoj odnos.

Lara i Anthony, Love Island Adria
Lara i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Test ili poljubac?': 19-godišnji Puljanin nije nimalo oklijevao!

Ulazak trojice novih natjecatelja Nikole, Tonija i Luke potpuno je zatekao stare momke koji su u tom trenutku naizgled bezbrižno pokušavali igrati golf. Novi 'bombshelli' dobili su priliku za brze spojeve s djevojkama na samoći i odmah su krenuli u sveopći napad.

Apsolutni šou programa ukrao je susret Lare i mladog, 19-godišnjeg Tonija iz Pule. Lara mu je otvoreno priznala da joj je izuzetno privlačan, a zatim mu je tijekom flerta postavila škakljivo pitanje: "Želiš li test ili poljubac?"

Lara i Toni, Love Island Adria
Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Mladi Puljanin nije oklijevao ni sekunde odmah je izabrao poljubac! Njihov prvi fizički kontakt bio je izuzetno strastven i nabijen kemijom, no Toni je nakon spoja bez dlake na jeziku pred kamerama otkrio sočan detalj:

"Poljubac između mene i Lare stvarno je bio top! Ja sam želio s jezikom, ali ona očigledno nije...", iskreno i kroz osmijeh priznao je Toni, dodajući kako mu je Lara od samog ulaska u vilu bila najzgodnija djevojka.

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Love Island Adria

ŠOK! Jedan originalni par prekinuo svoj odnos: 'Meni se on više ne sviđa. Mislim da nismo bili jedno za drugo!'

Love Island Adria

Stigli novi 'bombshelli' i odmah preoteli partnere: 'Islanderi su se previše opustili, vrijeme je da ih netko stavi u red!'

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