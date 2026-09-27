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Love Island Adria

Spojler alert! Novi prezgodni bombshell u rano jutro iznenadio Islandere: 'Dobar sam zavodnik'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
27.09.2026 20:20

Atmosfera u vili 'Love Islanda Adria' taman se nakratko smirila nakon burnih razgovora i rasplamsalih strasti, a onda je uslijedio šok kakav natjecatelji nisu mogli ni zamisliti. Dok su Islanderi bezbrižno spavali, u vili se u ranim jutarnjim satima pojavio netko tko će iz korijena promijeniti tijek igre novi bombshell!

Tajanstveni ulazak dok svi još spavaju

Bez ikakve najave i potpuno neprimjetno, novi je bombshell ušetao u vilu u ranim jutarnjim satima. Njegov dolazak bez znanja ostalih stanara pripremio je teren za vrhunsko iznenađenje koje će ih dočekati čim otvore oči i shvate da imaju novu konkurenciju.

'Moja tri najjača aduta su smisao za humor, izgled i to što sam veliki zavodnik'

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Riječ je o 22-godišnjem Stefanu koji dolazi iz Novog Sada, a po zanimanju je osobni trener. Stefan u vilu ulazi s iznimnim samopouzdanjem, spreman unijeti potpunu pometnju među parove, a pred kamerama je otvoreno otkrio što od njega možemo očekivati:

"Imam 22 godine, dolazim iz Novog Sada i po zanimanju sam osobni trener. Došao sam tu da nađem svog para kroz zabavu, definitivno sam osoba koja živi punim plućima. Moja tri najjača aduta: smisao za humor, izgled i inače sam veliki zavodnik vidjet ćemo kako će se to odraziti ovdje."

Stefan, Love Island Adria
Stefan, Love Island Adria FOTO: Voyo

Koji će par prvi pokleknuti?

S obzirom na to da se pojedini parovi u vili već bore s ljubomorom, a drugi se opasno opuštaju misleći da su sigurni, Stefanov ulazak dolazi u najnapetijem mogućem trenutku. Kao mladi osobni trener koji otvoreno ističe svoje zavodničke vještine, nema sumnje da će Stefan brzo privući pogled djevojaka i natjerati muški dio vile na uzbunu.

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Love Island Adria

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