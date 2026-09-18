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Love Island Adria

Spojler alert! Ovo su novi parovi u 'Love Island Adria': Evo tko je s kim završio nakon dramatične ceremonije

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
18.09.2026 08:00

Napeta ceremonija spajanja parova u vili 'Love Island Adria' donijela je potpunu premitačinu i dramatičan obrat! Nakon vrućeg dnevnog izazova na toboganu i prvih pravih strastvenih poljubaca, dečki su preuzeli kormilo te izabrali djevojke s kojima nastavljaju natjecanje za 50.000 eura.

Tko je odabrao koga?

Odluke momaka potpuno su definirale novu kartu odnosa u vili, a sigurne parove sada čine:

Gašper i Mili - Gašper nije oklijevao niti sekunde te je ponovno odabrao djevojku koja mu od prvog dana pruža najveći mir.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Marija Tereza i Jovan - Jovan je iznenadio mnoge i dao šansu novoj stanarki s kojom želi produbiti odnos.

Marija Tereza i Jovan, Love Island Adria
Marija Tereza i Jovan, Love Island Adria FOTO: Voyo

Loren i Roberto - Očekivano i bez iznenađenja, Roberto je potvrdio da se uz Loren osjeća "kao kod kuće".

Loren i Roberto, Love Island Adria
Loren i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Drina i Valentin – Nakon što su u dnevnom izazovu napokon probili led i pao je prvi strastveni poljubac, Valentin je samouvjereno odabrao svoju favoritkinju.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tara i Vukašin – Suprotnosti se očito privlače, a Vukašin je priznao da ga je Tara u potpunosti oborila s nogu.

Tara i Vukašin, Love Island Adria
Tara i Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Cliffhanger večeri: Anthony na najtežem ispitu!

Nakon što su petorica momaka osigurala svoje partnerice, u vili su bez para ostale Lara i novopridošla Alja. Kompletna sudbina obje djevojke pala je u ruke Anthonyja, koji je cijeli dan proveo u agoniji.

Lara i Alja, Love Island Adria
Lara i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Razapet između turbulentne povijesti s Larom i snažne privlačnosti prema Alji, Anthony je pred svima priznao da je u samo nekoliko sati promijenio odluku barem pedeset puta. 

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

Jovan otvoreno pozvao Alju u svoj krevet: 'Budi hrabra, možeš što god poželiš'

Love Island Adria

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Marija Tereza nije mogla spavati: 'Svi su već spojeni u neke parove, iako je tek treći dan!'

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