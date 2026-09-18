Spojler alert! Ovo su novi parovi u 'Love Island Adria': Evo tko je s kim završio nakon dramatične ceremonije

Napeta ceremonija spajanja parova u vili 'Love Island Adria' donijela je potpunu premitačinu i dramatičan obrat! Nakon vrućeg dnevnog izazova na toboganu i prvih pravih strastvenih poljubaca, dečki su preuzeli kormilo te izabrali djevojke s kojima nastavljaju natjecanje za 50.000 eura.

Gašper i Mili - Gašper nije oklijevao niti sekunde te je ponovno odabrao djevojku koja mu od prvog dana pruža najveći mir.

Odluke momaka potpuno su definirale novu kartu odnosa u vili, a sigurne parove sada čine:

Marija Tereza i Jovan - Jovan je iznenadio mnoge i dao šansu novoj stanarki s kojom želi produbiti odnos.

Loren i Roberto - Očekivano i bez iznenađenja, Roberto je potvrdio da se uz Loren osjeća "kao kod kuće".

Drina i Valentin – Nakon što su u dnevnom izazovu napokon probili led i pao je prvi strastveni poljubac, Valentin je samouvjereno odabrao svoju favoritkinju.

Tara i Vukašin – Suprotnosti se očito privlače, a Vukašin je priznao da ga je Tara u potpunosti oborila s nogu.

Nakon što su petorica momaka osigurala svoje partnerice, u vili su bez para ostale Lara i novopridošla Alja. Kompletna sudbina obje djevojke pala je u ruke Anthonyja, koji je cijeli dan proveo u agoniji.

Razapet između turbulentne povijesti s Larom i snažne privlačnosti prema Alji, Anthony je pred svima priznao da je u samo nekoliko sati promijenio odluku barem pedeset puta.

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