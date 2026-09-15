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Love Island Adria

Spojler alert! Pali prvi strastveni poljupci u 'Love Islandu Adria': Dva para više ništa ne skrivaju

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja

RTL.hr
15.09.2026 12:20

U vili se već počinju nazirati odnosi koji bi mogli potrajati, a tijekom igre pitanja i sami su otočani izdvojili dva para za koja smatraju da su se posebno dobro povezala. Naime, drugi su ih islanderi opisali kao dva najsigurnija para u vili, uz komentare da su se jednostavno pronašli i da se između njih od samog početka osjeti posebna energija.

Jedan od parova kasnije je otvoreno razgovarao o tome kako doživljavaju svoj odnos, a pritom je istaknuto koliko su se dobro povezali već pri prvom susretu. Roberto je rekao kako Loren vidi kao zrelu osobu koja je spremna za ozbiljnu vezu, a čini se da mu je upravo ta njezina strana posebno privlačna.

Loren i Robert, Love Island Adria
Loren i Robert, Love Island Adria FOTO: Voyo

Govoreći o njihovom prvom susretu, Roberto je opisao osjećaj koji je imao kada ju je ugledao. Njihova se energija, kaže, osjetila gotovo odmah, a sve mu je djelovalo kao da je dobio svojevrsni znak da upravo njoj treba posvetiti pažnju. Čini se da se taj prvi dojam do sada nije promijenio, već je njihov odnos iz dana u dan sve prisniji.

Ni drugi par nije skrivao koliko snažno doživljava ono što se među njima događa. Mili je priznala da ne smatra kako su se ona i Gašper povezali prebrzo. Naprotiv, vjeruje da se stvari događaju upravo onda kada trebaju i da bi sve bilo drukčije da jednostavno nisu toliko dobro kliknuli.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Za nju su emocije koje osjećaju samo potvrda da između njih postoji nešto posebno. Smatra da, da nisu jedno drugome toliko odgovarali, ne bi se ni razvile tako snažne emocije u tako kratkom vremenu.

A koliko je kemija između ova dva para stvarno jaka, pokazali su i nešto kasnije. Iskreni razgovori o njihovim odnosima završili su nježnim trenucima i poljupcima, čime su dodatno potvrdili ono što su već primijetili i ostali otočani.

Ako želite vidjeti kako su izgledali ti trenuci i tko je s kim razmijenio poljupce, cijelu epizodu 'Love Island Adria' možete pogledati ekskluzivno na Voyo a sve nove epizode 'Love Island Adria' ekskluzivno možete pratiti od nedjelje do petka, samo na Voyo, u 20 sati!

love island adria
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