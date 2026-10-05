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Love Island Adria

Spojler alert! Pao najbrutalniji obrat dosad: Islanderi glasali i izbacili jednog od njih

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
05.10.2026 20:10

Nakon što su Loren i Roberto napustili vilu, atmosfera u showu Love Island Adria postala je napetija nego ikad. Voditeljica Dragana Mićalović šokirala je kandidate najavom da opraštanja za tu večer još uvijek nisu gotova.

Hladan tuš za Islandere

Odlazak prvog para već je sam po sebi izazvao snažne emocije među natjecateljima, no pravo iznenađenje uslijedilo je nedugo nakon toga. Voditeljica Dragana Mićalović ponovno je preuzela riječ i objavila da će te večeri još netko morati spakirati kofere.

Napetost se mogla rezati nožem kada je otkriveno da su najmanje glasova publike dobili Mili i mlađi Luka. Njihova sudbina više nije bila u rukama gledatelja, već je teška odluka pala na leđa preostalih kandidata u vili koji su morali birati tko od njih dvoje zaslužuje ostati u showu.

Alja, Mili, Love Island Adria
Alja, Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Odluka u rukama kandidata

Proces glasanja pokazao je prave odnose unutar kuće. Gašper je odmah istaknuo kako želi da Mili ostane jer želi raditi na njihovoj konekciji, dok su i ostale djevojke, poput Lare i Anje, stale uz nju naglašavajući međusobnu podršku.

S druge strane, samo su rijetki svoj glas dali Luki, pravdajući to vremenom koje su proveli družeći se s njim. Ipak, većina je odlučila da Mili dobiva drugu šansu, čime je njezin ostanak osiguran.

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Luka se tako morao pozdraviti s ekipom. Rastao se s ukućanima u pozitivnom tonu, naglasivši kako mu je drago što je upoznao tako divne ljude te da im ne zamjera na odluci.

Ovaj neočekivani obrat i odlazak mladog Luke ostavili su snažan dojam na preostale Islandere. Postalo je kristalno jasno da nitko u vili nije siguran te da se odnosi moraju graditi s puno više pažnje i iskrenosti.

Luka, Love Island Adria
Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

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