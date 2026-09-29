Spojler alert! Pao strastveni poljubac u krevetu: 'Gledao sam je i cijelo vrijeme sam je htio poljubiti'

U vili showa 'Love Island Adria' emocije su napokon proključale! Nakon dana skrivenih pogleda, opasnog flerta i spuštanja kočnica, gledatelji su dočekali pravi intimni trenutak sezone. Stefan i Anja više nisu mogli susretati strasti, pa je u spavaćoj sobi pao sočni poljubac!
Pravi trenutak u krevetu: 'Osjećaj je kao u srednjoj školi!'
Iako se situacija u vili mijenja iz sata u sat, između Stefana i Anje kemija je od prvog dana bila neosporna. Trenutak opuštanja u spavaćoj sobi i razgovor brzo su prerasli u nešto puno dublje. Anja je pred kamerama otkrila kako je sve teklo potpuno prirodno:
"I bio je pravi trenutak jer to nije bilo na silu. Nešto smo pričali u krevetu i onda smo se gledali i samo se dogodio poljubac. Znaš kad se osjeti kemija, nije samo u stilu 'lijep si momak i dobro izgledaš'..."
Slične leptiriće u trbuhu priznao je i Stefan, koji više nije mogao kriti koliko ga Anja privlači:
"Dok je gledam, razmišljam si kako je jako želim poljubiti sada... Cijelo vrijeme sam je htio poljubiti!"
Oboje su se kroz smijeh složili da se zbog ovog trenutka osjećaju zaljubljeno i poletno baš "kao u srednjoj školi".
Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.