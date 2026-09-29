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Love Island Adria

Spojler alert! Pao strastveni poljubac u krevetu: 'Gledao sam je i cijelo vrijeme sam je htio poljubiti'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
29.09.2026 22:00

U vili showa 'Love Island Adria' emocije su napokon proključale! Nakon dana skrivenih pogleda, opasnog flerta i spuštanja kočnica, gledatelji su dočekali pravi intimni trenutak sezone. Stefan i Anja više nisu mogli susretati strasti, pa je u spavaćoj sobi pao sočni poljubac!

Stefan i Anja, Love Island Adria
Stefan i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Pravi trenutak u krevetu: 'Osjećaj je kao u srednjoj školi!'

Iako se situacija u vili mijenja iz sata u sat, između Stefana i Anje kemija je od prvog dana bila neosporna. Trenutak opuštanja u spavaćoj sobi i razgovor brzo su prerasli u nešto puno dublje. Anja je pred kamerama otkrila kako je sve teklo potpuno prirodno:

"I bio je pravi trenutak jer to nije bilo na silu. Nešto smo pričali u krevetu i onda smo se gledali i samo se dogodio poljubac. Znaš kad se osjeti kemija, nije samo u stilu 'lijep si momak i dobro izgledaš'..."

Stefan i Anja, Love Island Adria
Stefan i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Slične leptiriće u trbuhu priznao je i Stefan, koji više nije mogao kriti koliko ga Anja privlači:

"Dok je gledam, razmišljam si kako je jako želim poljubiti sada... Cijelo vrijeme sam je htio poljubiti!"

Oboje su se kroz smijeh složili da se zbog ovog trenutka osjećaju zaljubljeno i poletno baš "kao u srednjoj školi".

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

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