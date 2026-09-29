Spojler alert! Pao strastveni poljubac u krevetu: 'Gledao sam je i cijelo vrijeme sam je htio poljubiti'

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U vili showa 'Love Island Adria' emocije su napokon proključale! Nakon dana skrivenih pogleda, opasnog flerta i spuštanja kočnica, gledatelji su dočekali pravi intimni trenutak sezone. Stefan i Anja više nisu mogli susretati strasti, pa je u spavaćoj sobi pao sočni poljubac!

icon-expand icon-close icon-close Stefan i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Pravi trenutak u krevetu: 'Osjećaj je kao u srednjoj školi!'

Iako se situacija u vili mijenja iz sata u sat, između Stefana i Anje kemija je od prvog dana bila neosporna. Trenutak opuštanja u spavaćoj sobi i razgovor brzo su prerasli u nešto puno dublje. Anja je pred kamerama otkrila kako je sve teklo potpuno prirodno: "I bio je pravi trenutak jer to nije bilo na silu. Nešto smo pričali u krevetu i onda smo se gledali i samo se dogodio poljubac. Znaš kad se osjeti kemija, nije samo u stilu 'lijep si momak i dobro izgledaš'..."

icon-expand Stefan i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo