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Love Island Adria

Spojler alert! Pao strastveni poljubac u 'Love Island' vili: 'Htjela sam da bude kraći, a onaj duži ću sačuvati za kasnije...'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
15.09.2026 22:10

Atmosfera u vili 'Love Island Adria' neprestano je na rubu ključanja, a novi izazov samo je dodatno podigao temperaturu. Igra tajnih poljubaca, u kojoj su djevojke i dečki s povezima na očima birali koga će poljubiti, donijela je neočekivane poteze i jasne poruke među natjecateljima.

Igra zavođenja s povezom na očima

Pravila izazova bila su jednostavna: kandidati su imali zadatak potajno poljubiti onoga tko im zapne za oko. Lara je odlučnim korakom prišla svom favoritu i poljubila ga, dajući do znanja da njezine simpatije nisu prolazne.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Znakovita poruka i jasne namjere

Nakon što je igra završila i maske pale, otkrila je svoju strategiju iza poljupca koji je bio namjerno suzdržan.

"Htjela sam da bude kraći zato što sam željela sačuvati onaj duži za kasnije", objasnila je, potvrđujući da je ovo bio samo uvod u ono što slijedi.

Riječ je o Lari, koja je ovim potezom jasno dala do znanja Anthonyju gdje pripada. Ni on joj nije ostao dužan - nakon što ga je poljubila, uzvratio joj je istom mjerom, potvrđujući da je poruka glasno i jasno primljena.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

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love island adria voyohr rtlhr
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