Spojler alert! Publika je odlučila, jedan par napustio je vilu: 'Ne mogu vjerovati!'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

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Najnovija epizoda 'Love Islanda Adria' donijela je pravu emociju, rijeke suza i izbacivanje koje nitko na imanju nije mogao predvidjeti! Nakon dramatičnog poslijepodneva, noć je donijela brutalan udarac – publika je rekla svoje i bez milosti poslala jedan par kući!

Zloslutna poruka u gluhu noć

Iako su strasti već bile na vrhuncu zbog Anjinog napada na najjači par u vili, pravi potres uslijedio je tek kad su se svi okupljeni Islanderi našli na terasi. Zloslutna poruka prekinula je muk i u sekundi zaledila atmosferu: "Jučer ste glasali za par koji je zajedno iz pogrešnih razloga. Došlo je vrijeme da saznate koji je to par!" Iako su Islanderi mislili da sami drže sudbinu u svojim rukama, Luka je pročitao presudni nastavak koji ih je dotukao – Islanderi su dali svoja mišljenja, ali konačnu presudu donijela je publika ispred malih ekrana. Paru s najmanje glasova nije bilo spasa.

icon-expand icon-close icon-close Love Island Adria FOTO: Voyo

Šok na terasi: Jovan i Marija Tereza pakiraju kofere!

Kada su napokon pročitana imena, na terasi je zavladao potpuni muk. Par koji je prikupio najmanje simpatija gledatelja i morao momentalno napustiti show bili su Jovan i Marija Tereza! Islanderi nisu mogli sakriti nevjericu, a Anthony je vidno potresen izgovorio ono što su svi mislili: "Ne mogu vjerovati da oni idu kući, a neki drugi ljudi ostaju!"

icon-expand Marija Tereza i Jovan, Love Island Adria FOTO: Voyo

Emotivni oproštaj i suze za kraj

Iako su se Jovan i Marija Tereza borili s pronalaskom prave romantične iskre i sami priznajući da je njihov odnos ostao na prijateljskoj razini njihov odlazak slomio je preostale parove. Jovan, inače suzdržan, nije mogao sakriti koliko ga je odlazak pogodio: "Znao sam da će doći ovaj trenutak, ali mislio sam da neću biti emotivan. Baš sam se vezao za vas..." Marija Tereza dodala je kako kući odlazi uzdignute glave jer nosi predivne uspomene i prijateljstva za cijeli život.

icon-expand Love Island Adria FOTO: Voyo