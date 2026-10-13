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Love Island Adria

Spojler alert! Stigla bivša djevojka jednog islandera: 'Sad sam dobro kad te vidim!'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
13.10.2026 20:20

Ulazak nove bombshell djevojke Anamarije u vilu na Tenerifeu u potpunosti je promijenio pravila igre i stvorio pravu pomutnju među islanderima. Njezina zajednička i prilično burna prošlost s Gašperom odmah je izazvala ogromne tenzije te probudila silne sumnje kod njegove dosadašnje partnerice Milli.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Susret starih poznanika: 'Sad sam dobro kad te vidim!'

Čim je Anamarija zakoračila na imanje, bilo je jasno da njezin dolazak neće proći bez teških posljedica. Brzinom svjetlosti otkrilo se da ona i Gašper dijele sočnu povijest, pa su ostali islanderi s grčem u želucu pratili svaki njihov pokret.

Njihov prvi susret pred kamerama bio je prožet vidnom nervozom, ali i neospornom kemijom koja je odmah isplivala na površinu. Na njegovo stidljivo pitanje kako je, Anamarija mu je samouvjereno i pred svima poručila:

"Sad sam dobro kad te vidim!", izjavila je s velikim osmijehom.

Anamarija, Love Island Adria
Anamarija, Love Island Adria FOTO: Voyo

Romansa na radnom mjestu i otkaz zbog poljubaca?

Tijekom razgovora s ostalim natjecateljima, Anamarija je bez imalo ustručavanja otvorila karte i otkrila prilično sočne detalje njihovog ranijeg odnosa. Ispričala je kako su skupa radili čak šest godina te da su se znali ljubiti na radnom mjestu zbog čega je ona na kraju, kako tvrdi, dobila otkaz!

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Love Island Adria

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