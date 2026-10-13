Spojler alert! Stigla bivša djevojka jednog islandera: 'Sad sam dobro kad te vidim!'

Ulazak nove bombshell djevojke Anamarije u vilu na Tenerifeu u potpunosti je promijenio pravila igre i stvorio pravu pomutnju među islanderima. Njezina zajednička i prilično burna prošlost s Gašperom odmah je izazvala ogromne tenzije te probudila silne sumnje kod njegove dosadašnje partnerice Milli.

Čim je Anamarija zakoračila na imanje, bilo je jasno da njezin dolazak neće proći bez teških posljedica. Brzinom svjetlosti otkrilo se da ona i Gašper dijele sočnu povijest, pa su ostali islanderi s grčem u želucu pratili svaki njihov pokret.

Njihov prvi susret pred kamerama bio je prožet vidnom nervozom, ali i neospornom kemijom koja je odmah isplivala na površinu. Na njegovo stidljivo pitanje kako je, Anamarija mu je samouvjereno i pred svima poručila:

"Sad sam dobro kad te vidim!", izjavila je s velikim osmijehom.