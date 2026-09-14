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Love Island Adria

Spojler alert! U 'Love Island Adria' pao neočekivani prekid: 'Mislim da je ovaj odnos više prijateljski...'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja

RTL.hr
14.09.2026 22:15

Nakon dana ispunjenog napetošću i neizrečenim zamjerkama, Jovan je odlučio preuzeti inicijativu i razriješiti situaciju s Larom. Međutim, razgovor koji je trebao donijeti olakšanje pretvorio se u žestoku svađu s teškim optužbama, a njihov odnos doživio je potpuni krah.

Šokantan početak i odluka o prijateljstvu

Jovan je pozvao Laru na razgovor kako bi definirali svoj odnos, no njegov je pristup bio sve samo ne suptilan. Bez previše uvoda, iznio je svoju odluku koja je Laru ostavila bez teksta.

"Iako sam imao u planu da se upoznamo, dovoljno sam dobio neke naznake... Ja bih za ovaj naš odnos više rekao da je onako, prijateljski", započeo je Jovan.

"Ovo je malo šokantan početak razgovora", vidno iznenađena odgovorila mu je Lara.

Lara, Jovan, Love Island Adria
Lara, Jovan, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kao glavni razlog za svoju odluku, Jovan je naveo njezinu bliskost s Anthonyjem, istaknuvši da je upravo zbog toga odlučio da je najbolje da nastave samo kao prijatelji.

Optužbe za izvrtanje riječi i prebacivanje krivnje

Lara nije prihvatila njegovo objašnjenje, tvrdeći da je priča potpuno drugačija. Optužila ga je da je on taj koji je izbjegavao komunikaciju s njom i da je imao dovoljno prilika za razgovor koje jednostavno nije iskoristio.

"Malo okrećeš priču. Ja sam s Anthonyjem pričala popodne. Ti si do tada imao mnogo šansi da pričaš sa mnom. Zašto ti meni nisi prišao?", upitala ga je Lara, predbacivši mu što je umjesto njoj prvo prišao Tari.

Anthony, Lara, Love Island Adria
Anthony, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Rasprava se brzo zaoštrila, a Lara je postajala sve uvjenerija da Jovan ne govori istinu, već da pokušava opravdati svoje postupke i prebaciti krivnju na nju.

Jovan, Love Island Adria
Jovan, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ovim je sukobom njihov odnos u vili završen i prije nego što je dobio priliku razviti se, a ostaje za vidjeti kako će se ovaj dramatičan prekid odraziti na buduća spajanja i odnose među stanarima.

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