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Love Island Adria

Spojler alert! U Love Island vilu stigla dva nova prezgodna 'bombshella': 'Jedna djevojka mi je već zapela za oko!'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
20.09.2026 22:05

Taman kad se učinilo da su se strasti u vili smirile, na vrata su pokucala dva nova, iznimno atraktivna zavodnika koji ne skrivaju da su došli pomrsiti račune, preoteti zauzete djevojke i napraviti pravu pometnju pod vrelim suncem Tenerifa.

Mili i Alja, Love Island Adria
Mili i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tko su opasni imenjaci koji su ušetali na otok?

U vilu su ušetala dva momka koji stravično opasno dijele ne samo atraktivan izgled i sportsku prošlost u košarci i veslanju, već i potpuno isto ime - Luka!

Prvi je Luka iz Pule (28), koji radi u ugostiteljstvu i samouvjereno tvrdi da je rođeni flert majstor s istarskim šarmom. Drugi je njegov mlađi imenjak, Luka iz Užica (22), koji trenutno živi u Austriji i radi kao kuhar, a u show je stigao s jasnim ciljem da doslovno "zakuha" atmosferu. Djevojke nisu skrivale oduševljenje novim pojačanjem, dok su dečki brzo shvatili da je opasnost stvarna.

Luka i Luka, Love Island Adria
Luka i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Novi 'bombshelli' nisu gubili vrijeme te su se odmah bacili na udvaranje, a njihov izbor najatraktivnijih stanarki u potpunosti se preklopio. 

"Definitivno mi je jedna cura zapela za oko i nastojat ću se nje uhvatiti i držati toga neko vrijeme", bez okolišanja je priznao je jedan, dok je drugi dodao kako jedva čeka vidjeti s kime će ostvariti najbolju kemiju.

Kome će Luku iz Pule i Luka iz Užica pomrsiti račune i tko će zbog njih spakirati kofere? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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