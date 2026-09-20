Spojler alert! U Love Island vilu stigla dva nova prezgodna 'bombshella': 'Jedna djevojka mi je već zapela za oko!'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

icon-close

Taman kad se učinilo da su se strasti u vili smirile, na vrata su pokucala dva nova, iznimno atraktivna zavodnika koji ne skrivaju da su došli pomrsiti račune, preoteti zauzete djevojke i napraviti pravu pometnju pod vrelim suncem Tenerifa.

icon-expand icon-close icon-close Mili i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tko su opasni imenjaci koji su ušetali na otok?

U vilu su ušetala dva momka koji stravično opasno dijele ne samo atraktivan izgled i sportsku prošlost u košarci i veslanju, već i potpuno isto ime - Luka! Prvi je Luka iz Pule (28), koji radi u ugostiteljstvu i samouvjereno tvrdi da je rođeni flert majstor s istarskim šarmom. Drugi je njegov mlađi imenjak, Luka iz Užica (22), koji trenutno živi u Austriji i radi kao kuhar, a u show je stigao s jasnim ciljem da doslovno "zakuha" atmosferu. Djevojke nisu skrivale oduševljenje novim pojačanjem, dok su dečki brzo shvatili da je opasnost stvarna.

icon-expand Luka i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo