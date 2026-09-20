Spojler alert! U Love Island vilu stigla dva nova prezgodna 'bombshella': 'Jedna djevojka mi je već zapela za oko!'

Taman kad se učinilo da su se strasti u vili smirile, na vrata su pokucala dva nova, iznimno atraktivna zavodnika koji ne skrivaju da su došli pomrsiti račune, preoteti zauzete djevojke i napraviti pravu pometnju pod vrelim suncem Tenerifa.
Tko su opasni imenjaci koji su ušetali na otok?
U vilu su ušetala dva momka koji stravično opasno dijele ne samo atraktivan izgled i sportsku prošlost u košarci i veslanju, već i potpuno isto ime - Luka!
Prvi je Luka iz Pule (28), koji radi u ugostiteljstvu i samouvjereno tvrdi da je rođeni flert majstor s istarskim šarmom. Drugi je njegov mlađi imenjak, Luka iz Užica (22), koji trenutno živi u Austriji i radi kao kuhar, a u show je stigao s jasnim ciljem da doslovno "zakuha" atmosferu. Djevojke nisu skrivale oduševljenje novim pojačanjem, dok su dečki brzo shvatili da je opasnost stvarna.
Novi 'bombshelli' nisu gubili vrijeme te su se odmah bacili na udvaranje, a njihov izbor najatraktivnijih stanarki u potpunosti se preklopio.
"Definitivno mi je jedna cura zapela za oko i nastojat ću se nje uhvatiti i držati toga neko vrijeme", bez okolišanja je priznao je jedan, dok je drugi dodao kako jedva čeka vidjeti s kime će ostvariti najbolju kemiju.
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